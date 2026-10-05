Warlock: Dungeons and Dragons vuole farci divertire con magie estremamente potenti: i dettagli dagli autori

"Prima rendilo OP, poi bilancialo": la filosofia di Invoke Studios

Chiunque conosca il regolamento cartaceo di Dungeons and Dragons sa bene quanto alcuni incantesimi possano risultare bilanciati al limite del devastante. Intervistato dalla rivista EDGE, Dominic Guay, capo dello studio di sviluppo Invoke Studios, ha spiegato come il team abbia gestito questo aspetto: "A un certo punto abbiamo dovuto dire: 'No. Prima rendilo troppo potente, rendilo divertente, e poi penseremo a bilanciarlo'."

Un esempio concreto di questa dinamica riguarda l'utilizzo dell'incantesimo Tentacoli Neri: se scagliata direttamente contro un orco, la magia farà ben poco per trattenere la creatura; tuttavia, lanciando l'incantesimo sulla sua arma, l'orco rimarrà completamente occupato nel tentativo di liberarla, consentendo al giocatore di infliggere ingenti danni senza che il nemico se ne renda conto.