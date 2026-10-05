Warlock: Dungeons and Dragons vuole farci divertire con magie estremamente potenti: i dettagli dagli autori

Tra le rivelazioni più inaspettate del Gamescom Opening Night Live, Warlock: Dungeons and Dragons si è fatto notare fin da subito per la sua formula action-adventure, prendendo nettamente le distanze dall'impostazione tattica di Baldur's Gate 3.
Trattandosi del primo nuovo titolo del franchise ad arrivare dopo il capolavoro di Larian Studios, a catturare l'attenzione degli appassionati è soprattutto l'inedito approccio riservato al sistema di magia.
"Prima rendilo OP, poi bilancialo": la filosofia di Invoke Studios
Chiunque conosca il regolamento cartaceo di Dungeons and Dragons sa bene quanto alcuni incantesimi possano risultare bilanciati al limite del devastante. Intervistato dalla rivista EDGE, Dominic Guay, capo dello studio di sviluppo Invoke Studios, ha spiegato come il team abbia gestito questo aspetto: "A un certo punto abbiamo dovuto dire: 'No. Prima rendilo troppo potente, rendilo divertente, e poi penseremo a bilanciarlo'."
Un esempio concreto di questa dinamica riguarda l'utilizzo dell'incantesimo Tentacoli Neri: se scagliata direttamente contro un orco, la magia farà ben poco per trattenere la creatura; tuttavia, lanciando l'incantesimo sulla sua arma, l'orco rimarrà completamente occupato nel tentativo di liberarla, consentendo al giocatore di infliggere ingenti danni senza che il nemico se ne renda conto.
Combo in tempo reale e la crescita di Kaatri
A differenza dei classici giochi di ruolo in cui le magie si selezionano da un elenco, in Warlock: Dungeons and Dragons le formule incantatorie verranno eseguite concatenando diverse combinazioni di tasti sul controller. "Una volta presa la mano, sei in grado di concatenare attacchi corpo a corpo, incantesimo, incantesimo, incantesimo, e pensare al volo. Abbiamo sempre desiderato un'espressione della magia in tempo reale, anziché qualcosa che risultasse un po' più lento."
L'apprendimento di queste meccaniche andrà di pari passo con la crescita personale della protagonista, Kaatri. Il giocatore imparerà a padroneggiare le arti da warlock nello stesso momento in cui lo farà il personaggio, sbloccando nuovi incantesimi in rapida successione lungo il percorso, accompagnato da un'introduzione graduale studiata per familiarizzare con l'innovativo sistema di comandi.
Segnaliamo infine che Warlock: Dungeons & Dragons non sarà lunghissimo: il team dice di non aspettarsi centinaia di ore.