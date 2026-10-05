Arc Raiders: Embark punta sul motion capture per i PNG; Celeste è la prima

Embark ha deciso di intervenire sulle performance dei personaggi non giocanti di Arc Raiders , abbandonando almeno in parte l'approccio basato sul text-to-speech per rendere i personaggi più credibili e vicini alle interpretazioni degli attori che li hanno creati. La prima a beneficiare di questo cambiamento sarà Celeste , una delle figure più note tra i commercianti del gioco e una sorta di guida della comunità di sopravvissuti che vive nell'insediamento sotterraneo di Speranza.

Celeste

Fin dal lancio, Celeste è stata doppiata da Diana Gardner, ma Embark ritiene che la resa finale non sia riuscita a catturare adeguatamente la sua interpretazione. Il ricorso a sistemi di sintesi vocale e le animazioni facciali limitate avrebbero infatti reso il personaggio poco espressivo, con un risultato che in alcuni momenti poteva compromettere il coinvolgimento del giocatore.

Con l'aggiornamento Frozen Trail, lo studio introdurrà quindi per la prima volta sui PNG un sistema più dettagliato di full motion capture e facial capture. Le espressioni e i movimenti di Gardner verranno trasferiti sul modello digitale di Celeste con una precisione maggiore, permettendo al personaggio di comunicare emozioni e reazioni in maniera più naturale. Il primo risultato sarà mostrato nel trailer di Frozen Trail, previsto per il 6 ottobre 2026.

Embark ha spiegato che le capacità espressive limitate di Celeste stavano diventando un problema anche dal punto di vista narrativo: "Le limitate capacità espressive di Celeste hanno finito per compromettere l'immersione dei giocatori, dando vita ad animazioni facciali che non riescono a comunicare pienamente la tensione e le storie che vogliamo raccontare. A volte, espressioni facciali dinamiche e ad alta fedeltà sono importanti per dare il giusto peso alla storia, ed è un aspetto che finora ci ha limitati". Lo studio sottolinea inoltre che, grazie al nuovo sistema, Celeste e la performance di Diana Gardner non saranno più "nascoste dietro un volto immaginario". L'obiettivo, però, non si limita a questo singolo personaggio. Embark ha confermato l'intenzione di utilizzare progressivamente tecnologie simili anche per altri PNG, avvicinandoli maggiormente agli attori che li interpretano.

"Non ci fermeremo ai nostri video cinematografici. [...] È un inizio e continueremo a migliorare la nostra tecnologia nel tempo, per mantenervi tutti più coinvolti", ha spiegato lo studio.