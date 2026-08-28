Warlock: Dungeons & Dragons non richiede di conoscere D&D per comprenderlo

In particolar modo, i fan sono stati rassicurati sul fatto che non è necessario avere profonde conoscenze sul mondo di Dungeons & Dragons per poter comprendere la storia di Warlock .

Warlock: Dungeons & Dragons è uno dei prossimi grandi giochi dedicati al mondo di D&D. Alla Gamescom 2026 ne abbiamo visto il gameplay e il team ha condiviso qualche dettaglio aggiuntivo su ciò che possiamo aspettarci.

Le parole del creative director di Warlock

"Stiamo lavorando a stretto contatto con gli esperti dei TTRPG e con Wizards of the Coast per cercare di capire come portare il nostro ingrediente segreto all'interno del gioco", ha dichiarato il creative director di Warlock, Jeffrey Hattem, a GamesRadar+ durante la Gamescom 2026.

"Non siamo lì soltanto di passaggio, giusto? Rispettiamo il brand di D&D. Stiamo costruendo sulle spalle dei giganti, ovviamente. È un gioco con oltre cinquant'anni di storia che nasce dalla collaborazione di tantissimi narratori, scrittori e artisti, e noi intendiamo dare il nostro contributo al mondo di D&D. Inoltre, stiamo aggiungendo nuovi incantesimi. Non è solo quello che vi aspettereste normalmente."

"Stiamo sviluppando un gioco pensato per giocatori che potrebbero non aver mai giocato a Dungeons & Dragons", ha spiegato. "Non è un requisito necessario per iniziare. [La protagonista] Kaatri è una straniera in terra straniera... i giocatori potranno intraprendere questo viaggio insieme a lei e imparare ciò di cui hanno bisogno, ma se siete fan di D&D, spero che troverete una grande quantità di Easter egg, segreti e trasposizioni di elementi che vi aspettereste e che vi risulteranno familiari."

Diteci, cosa ne pensate al momento di Warlock? Ricordiamo poi che Star Wars e Dungeons & Dragons hanno annunciato un nuovo gioco di ruolo in collaborazione.