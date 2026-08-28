Le origini di Geralt a meno di 6,50€: The Witcher e The Witcher 2 per PC in sconto su Instant Gaming

L'annuncio della nuova espansione Songs of the Past per The Witcher 3 Wild Hunt ha riacceso l'attenzione sulle avventure dello strigo, ma per chi ha completato soltanto il terzo capitolo resta un'intera saga da recuperare . Sul negozio di key Instant Gaming potete riscattare i primi due capitoli in formato digitale per PC da attivare su GOG.com spendendo complessivamente appena 6,32 € al posto dei 28,00 € del listino combinato. Nello specifico, The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut viene proposto con il 60% di sconto sul prezzo netto di 3,19 € , ossia 3,89 € con IVA al 22% inclusa a fronte degli 8,00 € originali, garantendo un risparmio effettivo di 4,11 €. Il seguito, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, gode invece di un taglio del 90% per un costo netto di 1,99 € , che arriva a 2,43 € IVA inclusa invece di 20,00 €, con una riduzione reale di 17,57 €.

Dalla Vizima di Foltest alle scelte politiche di Aedirn: gameplay e dettagli delle versioni GOG

Il primo capitolo introduce le vicende di Geralt di Rivia subito dopo il suo ritrovamento a Kaer Morhen, trascinando chi gioca nei meandri politici e nelle piaghe sociali del Regno di Temeria tra le strade di Vizima. Il sistema di gioco unisce meccaniche ruolistiche classiche a un combattimento basato sul tempismo delle stoccate e sulla preparazione di elisir alchemici.

Con il secondo capitolo l'esperienza compie un salto qualitativo sul piano visivo e narrativo: le vicende ambientate ad Aedirn offrono una trama a ramificazione profonda, dove le decisioni prese alterano radicalmente lo svolgimento dell'intera seconda metà dell'avventura. Il sistema di combattimento diventa più dinamico e orientato all'azione in tempo reale, arricchito da trappole, segni magici e parate. Gli acquisti completati su Instant Gaming forniscono chiavi digitali da attivare direttamente sul vostro account GOG.com per PC, garantendo versioni prive di DRM con tutti i contenuti speciali e le chicche delle edizioni Enhanced.