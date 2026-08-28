Le origini di Geralt a meno di 6,50€: The Witcher e The Witcher 2 per PC in sconto su Instant Gaming

L'annuncio della nuova espansione Songs of the Past per The Witcher 3 Wild Hunt ha riacceso l'attenzione sulle avventure dello strigo, ma per chi ha completato soltanto il terzo capitolo resta un'intera saga da recuperare. Sul negozio di key Instant Gaming potete riscattare i primi due capitoli in formato digitale per PC da attivare su GOG.com spendendo complessivamente appena 6,32 € al posto dei 28,00 € del listino combinato. Nello specifico, The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut viene proposto con il 60% di sconto sul prezzo netto di 3,19 €, ossia 3,89 € con IVA al 22% inclusa a fronte degli 8,00 € originali, garantendo un risparmio effettivo di 4,11 €. Il seguito, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, gode invece di un taglio del 90% per un costo netto di 1,99 €, che arriva a 2,43 € IVA inclusa invece di 20,00 €, con una riduzione reale di 17,57 €.
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Dalla Vizima di Foltest alle scelte politiche di Aedirn: gameplay e dettagli delle versioni GOG
Il primo capitolo introduce le vicende di Geralt di Rivia subito dopo il suo ritrovamento a Kaer Morhen, trascinando chi gioca nei meandri politici e nelle piaghe sociali del Regno di Temeria tra le strade di Vizima. Il sistema di gioco unisce meccaniche ruolistiche classiche a un combattimento basato sul tempismo delle stoccate e sulla preparazione di elisir alchemici.
Con il secondo capitolo l'esperienza compie un salto qualitativo sul piano visivo e narrativo: le vicende ambientate ad Aedirn offrono una trama a ramificazione profonda, dove le decisioni prese alterano radicalmente lo svolgimento dell'intera seconda metà dell'avventura. Il sistema di combattimento diventa più dinamico e orientato all'azione in tempo reale, arricchito da trappole, segni magici e parate. Gli acquisti completati su Instant Gaming forniscono chiavi digitali da attivare direttamente sul vostro account GOG.com per PC, garantendo versioni prive di DRM con tutti i contenuti speciali e le chicche delle edizioni Enhanced.