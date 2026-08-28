L'avventura definitiva di Nathan Drake: Uncharted: L'eredità dei ladri per PC in sconto su Instant Gaming

Con la promozione presente su Instant Gaming potete recuperare una delle saghe cinematografiche più apprezzate degli ultimi anni. Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri viene proposto dallo store con un taglio del 74% sul prezzo netto di 13,21 €, per una spesa finale di 16,12 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino ufficiale di 50,00 €, il risparmio effettivo equivale a 33,88 €. Potete utilizzare il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere il titolo alla libreria.
Le grandi imprese di Nathan e Chloe nelle ambientazioni di Naughty Dog
La collezione racchiude le versioni rimasterizzate di due produzioni d'azione targate Naughty Dog. In Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri seguirete la ricerca del tesoro del pirata Henry Avery in Uncharted 4: Fine di un ladro nei panni di Nathan Drake, oltre a esplorare i Ghati orientali dell'India in Uncharted: L'Eredità Perduta insieme a Chloe Frazer e Nadine Ross alla ricerca della Zanna di Ganesh.
Il gameplay alterna fasi di esplorazione, arrampicate su scenari complessi, enigmi ambientali e sparatorie ad alto ritmo. Questa versione per PC beneficia del supporto ai monitor ultrawide, risoluzioni fino a 4K, tecnologie di upscaling come DLSS e FSR, oltre alla piena compatibilità con i feedback aptici del controller DualSense. L'acquisto garantisce la chiave digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam.