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L'avventura definitiva di Nathan Drake: Uncharted: L'eredità dei ladri per PC in sconto su Instant Gaming

Le avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer arrivano su PC in offerta su Instant Gaming: Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è in sconto a prezzo stracciato.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   28/08/2026
Uncharted 4
Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri
Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri
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Con la promozione presente su Instant Gaming potete recuperare una delle saghe cinematografiche più apprezzate degli ultimi anni. Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri viene proposto dallo store con un taglio del 74% sul prezzo netto di 13,21 €, per una spesa finale di 16,12 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino ufficiale di 50,00 €, il risparmio effettivo equivale a 33,88 €. Potete utilizzare il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere il titolo alla libreria.

Le grandi imprese di Nathan e Chloe nelle ambientazioni di Naughty Dog

La collezione racchiude le versioni rimasterizzate di due produzioni d'azione targate Naughty Dog. In Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri seguirete la ricerca del tesoro del pirata Henry Avery in Uncharted 4: Fine di un ladro nei panni di Nathan Drake, oltre a esplorare i Ghati orientali dell'India in Uncharted: L'Eredità Perduta insieme a Chloe Frazer e Nadine Ross alla ricerca della Zanna di Ganesh.

Il gameplay alterna fasi di esplorazione, arrampicate su scenari complessi, enigmi ambientali e sparatorie ad alto ritmo. Questa versione per PC beneficia del supporto ai monitor ultrawide, risoluzioni fino a 4K, tecnologie di upscaling come DLSS e FSR, oltre alla piena compatibilità con i feedback aptici del controller DualSense. L'acquisto garantisce la chiave digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam.

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