Uncharted, la Raccolta L’eredità dei ladri a un super prezzo su Instant Gaming: include anche Uncharted 4

Nuova offerta per Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri su PC, disponibile in formato digitale su Steam con un taglio di prezzo netto rispetto al listino. La collection, che riunisce due capitoli della saga, torna tra le promozioni più rilevanti per chi gioca su Windows. L'acquisto è disponibile dal box qui sotto oppure dalla pagina prodotto dedicata . Il prezzo attuale è di 12,59€ (IVA esclusa), che sale a 15,36€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 50€: considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 69,3%. Uno sconto che rende la raccolta particolarmente interessante, soprattutto considerando che include più contenuti in un unico pacchetto.

Due avventure in un’unica soluzione

La collection comprende Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'eredità perduta, entrambi adattati per PC con miglioramenti tecnici e supporto a configurazioni moderne. Si tratta delle iterazioni più recenti della serie, con un taglio più cinematografico e una struttura più ampia rispetto ai capitoli iniziali.

Il passaggio su PC ha permesso alla saga di raggiungere un pubblico più ampio, mantenendo intatta l'impostazione originale. A questo prezzo, la raccolta diventa una delle opzioni più accessibili per recuperare due dei titoli più rappresentativi firmati Naughty Dog. Qui la nostra recensione.