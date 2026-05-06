ChatGPT, annunciato GPT-5.5 Instant: meno allucinazioni e risposte più accurate

OpenAI ha aggiornato il modello predefinito di ChatGPT, accessibile a tutti, ovvero GPT-5.5 Instant . Secondo quanto riportato, è ancora più preciso e offre risposte più chiare, con una riduzione delle informazioni inesatte ma anche delle emoji. Vediamo tutte le novità.

Un modello ancora più preciso

Stando a quanto riportato ufficialmente, l'aggiornamento rende le interazioni quotidiane ancora più utili, con risposte più incisive e precise in tutte le aree tematiche. L'obiettivo è fornire risposte compatte e utili senza allungarle inutilmente. Prima di tutto, nelle valutazioni interne GPT-5.5 Instant ha prodotto il 52,5% in meno di affermazioni errate rispetto a GPT-5.3 Instant, in particolare su prompt importanti legati a medicina, diritto e finanza.

Altre statistiche

Inoltre, ha ridotto del 37,3% le affermazioni inesatte in conversazioni complesse. Nel complesso, GPT-5.5 Instant è ancora più intelligente ed è stato migliorato anche per quanto concerne l'analisi di foto, nonché nel decidere quando utilizzare la ricerca sul web per offrire risposte ancora più utili e, soprattutto, corrette.

Come vi abbiamo già anticipato, le risposte sono più concise e dirette. Inoltre, il chatbot pone meno domande di approfondimento ed evita elementi superflui, come le emoji. Se avete attivato le memorie, Instant sfrutta in modo più efficace il contesto tratto dalle chat precedenti, nonché dai file o dai Gmail (se collegato), in modo da offrire risposte ancora più pertinenti.

Le nuove risposte di GPT-5.5 Instant

A proposito di memorie, OpenAI sta introducendo una funzione che rende più trasparente il modo in cui ChatGPT personalizza le risposte. Potete quindi vedere quali informazioni sono state utilizzate (ad esempio memorie salvate o conversazioni precedenti), ed eventualmente modificarle o eliminarle se non sono più rilevanti.