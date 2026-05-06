Subnautica 2 è pronto al lancio in accesso anticipato e mostra nuovi contenuti in video

Siamo ormai vicini al nuovo lancio in accesso anticipato di Subnautica 2, con la data di uscita fissata per il 14 maggio su PC e Xbox Series X|S, disponibile anche direttamente al lancio su Game Pass, e gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo video per mostrare le tante novità introdotte in questa nuova versione del gioco come "più biomi, creature e leviatani".
Dopo i tanti problemi che hanno colpito lo sviluppo, dal passaggio di consegne a Krafton alla battaglia legale tra editore ed ex-membri del team fino al reintegro dei fondatori deciso dal giudice, siamo finalmente vicini a poter provare con mano il nuovo capitolo della serie survival sottomarina, e sebbene il gioco sia ancora sostanzialmente in sviluppo visto che questo è solo un accesso anticipato, i contenuti sembrano già essere molto abbondanti.
Nel video, gli sviluppatori di Unknown Worlds mostrano vari dettagli di Subnautica 2, dalla costruzione e gestione della base sottomarina all'esplorazione, dimostrando come si tratti di una sostanziale evoluzione della struttura da survival di Subnautica e Subnautica: Below Zero.
La fine di un lungo percorso, o quasi
Il lead designer Anthony Gallegos, che introduce il nuovi video diario intitolato "Benvenuti a bordo, Capitani", trattiene a malapena l'emozione nell'annunciare che finalmente ci siamo, è davvero arrivato il momento dell'accesso anticipato.
Lo sviluppatore tiene a specificare che si tratta comunque di una versione preliminare e ancora in sviluppo di Subnautica 2, dunque i contenuti verranno ampliati e potrebbero esserci bug, ma è importante che i giocatori prendano parte all'esperienza anche per aiutare il team nello sviluppo.
Il gioco può essere fruito sia in single player che nel multiplayer cooperativo, e supporta anche Steam Deck e ROG Xbox Ally. Nel video vengono anche illustrate le specifiche di sistema richieste per far funzionare Subnautica 2 su PC.
Ricordiamo che Subnautica 2 fa parte dei giochi in arrivo nella prima parte di maggio su Game Pass, come confermato ieri nella comunicazione ufficiale da Microsoft.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.