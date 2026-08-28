Rainbow Six Tactics non avrà microtransazioni e sarà completamente single player

Il trailer ci ha dato un'idea di cosa possiamo aspettarci dal gioco, ma grazie a MadeByKOOBI , che ha visto il gioco e una demo dal vivo, possiamo scoprire ancora di più.

I primi dettagli su Rainbow Six Tactics

Secondo la fonte, Rainbow Six Tactics non avrà alcun tipo di microtransazione: il gioco sarà sprovvisto del classico shop nel quale comprare valute o altri elementi aggiuntivi. Ovviamente questo non esclude la possibilità di DLC ed espansioni.

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Viene poi indicato che si tratta di un gioco esclusivamente single player. Rainbow Six è ormai associato al multigiocatore, ma a questo giro i fan solitari che preferiscono il PvE offline potranno godersi l'opera.

In aggiunta, abbiamo qualche dettaglio sul gameplay. KOOBI spiega che il movimento è libero e non ci sono griglie che determinano gli spostamenti. Inoltre, viene spiegato che ci sono possibilità di personalizzazione delle armi e degli equipaggiamenti, con una sola arma principale per ogni operatore. Esiste anche la possibilità di attivare e disattivare la morte permanente dei personaggi, per chi vuole un'esperienza più hardcore.

Pare inoltre che non ci siano piani per inserire più operatori provenienti da R6 Siege, almeno al momento, ma non si esclude la possibilità che arrivino più avanti con dei DLC. Non ci sono invece informazioni sul prezzo e sul supporto alle mod.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Rainbow Six Mobile.