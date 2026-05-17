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The Witcher 2: Assassins of Kings compie 15 anni, CD Projekt RED lo celebra così

Sono passati esattamente quindici anni dal lancio di The Witcher 2: Assassins of Kings su PC e Xbox, e CD Projekt RED ha pensato bene di celebrare la ricorrenza.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/05/2026
Un artwork di The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings
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The Witcher 2: Assassins of Kings compie oggi quindici anni: il secondo capitolo della serie firmata CD Projekt RED ha fatto il proprio debutto il 17 maggio 2011 su PC e Xbox 360, e lo studio polacco ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con uno splendido artwork.

"Ogni storia ha un inizio e una fine, ma è nel mezzo che la trama si infittisce davvero", si legge nel post del team di sviluppo. "Quindici anni fa, proprio oggi, siamo entrati nel cuore della trilogia di Geralt con The Witcher 2: Assassins of Kings."

"Una storia fatta di alleanze mutevoli, motivazioni nascoste e decisioni dalle conseguenze gravissime. Per celebrare l'occasione, abbiamo preparato un'illustrazione speciale ispirata alla storia del gioco. Buon anniversario, witcher!"

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Nell'artwork pubblicato da CD Projekt RED, che potete vedere qui sotto, è possibile ammirare Geralt di Rivia mentre affronta contro Letho di Gulet tra le fiamme: un'immagine particolarmente potente ed evocativa.

C'è spazio per una riedizione?

Sappiamo che CD Projekt RED sta lavorando a un remake di The Witcher, che uscirà dopo The Witcher 4, ma questo post celebrativo restituisce la sensazione che in futuro potremmo vedere un rifacimento anche del secondo capitolo della saga.

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Del resto i meriti di The Witcher 3: Assassins of Kings sono chiari ed evidenti, e il gioco non è mai neppure approdato su PlayStation, dunque si tratterebbe di un'operazione assolutamente sensata.

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