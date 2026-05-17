The Witcher 2: Assassins of Kings compie 15 anni, CD Projekt RED lo celebra così

The Witcher 2: Assassins of Kings compie oggi quindici anni: il secondo capitolo della serie firmata CD Projekt RED ha fatto il proprio debutto il 17 maggio 2011 su PC e Xbox 360, e lo studio polacco ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con uno splendido artwork.

"Ogni storia ha un inizio e una fine, ma è nel mezzo che la trama si infittisce davvero", si legge nel post del team di sviluppo. "Quindici anni fa, proprio oggi, siamo entrati nel cuore della trilogia di Geralt con The Witcher 2: Assassins of Kings."

"Una storia fatta di alleanze mutevoli, motivazioni nascoste e decisioni dalle conseguenze gravissime. Per celebrare l'occasione, abbiamo preparato un'illustrazione speciale ispirata alla storia del gioco. Buon anniversario, witcher!"

Nell'artwork pubblicato da CD Projekt RED, che potete vedere qui sotto, è possibile ammirare Geralt di Rivia mentre affronta contro Letho di Gulet tra le fiamme: un'immagine particolarmente potente ed evocativa.