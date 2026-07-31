3

Star Wars e Dungeons & Dragons annunciano un nuovo gioco di ruolo in collaborazione

Wizards of the Coast ha annunciato un'interessante collaborazione tra Star Wars e Dungeons & Dragons per un nuovo gioco di ruolo tabletop in arrivo nel corso del 2027, e una con World of Warcraft.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/07/2026
Un artwork su Star Wars

In occasione del Gen Con 2026, Wizards of the Coast ha annunciato una collaborazione tra Dungeons & Dragons e Star Wars che porterà alla pubblicazione di un gioco di ruolo tabletop nel corso del 2027.

La partnership è stata presentata durante la presentazione tenutasi nella giornata di ieri, in quella che viene definita la Season of Rebellion che è prevista avere luogo nel corso del prossimo anno, tra le varie collaborazioni annunciate con ulteriori franchise.

L'iniziativa generale è chiamata D&D Universes Beyond, e porterà il gioco di ruolo classico di Wizards of the Coast a esplorare altri universi come appunto Star Wars ma anche World of Warcraft.

Nuovi universi da esplorare

Mancano ancora i dettagli sui progetti in questione: quello incentrato su Star Wars dovrebbe portare a un volume, un gameplay book, ambientato nella Season of Rebellion e incentrato sull'universo di Star Wars, ma collegato ovviamente alle regole classiche del gioco di ruolo.

I loghi di D&D e Star Wars
I loghi di D&D e Star Wars

Resta da capire come questa collaborazione prenderà forma, quali tipologie di personaggi e storie potranno emergere da una fusione che appare piuttosto ardita, sebbene non del tutto inedita.

Dungeons & Dragons: Dark Sun torna e sarà il primo manuale per adulti Dungeons & Dragons: Dark Sun torna e sarà il primo manuale per adulti

Allo stesso modo, restiamo in attesa di comunicazioni sulla consistenza delle altre collaborazioni, a partire da World of Warcraft, ma tutto verrà chiarito nei prossimi mesi, con lo svolgimento dell'iniziativa incentrata sui cross-over.

"Con Universes Beyond stiamo espandendo Dungeons & Dragons in ancora più mondi che amiamo, come World of Warcraft", ha spiegato Dan Ayoub, responsabile del franchise Dungeons & Dragons presso Wizards of the Coast.

"Allo stesso tempo, stiamo rivisitando le ambientazioni principali di D&D, tra cui Dark Sun, Dragonlance e Greyhawk. Inoltre, in un crossover che i fan sognano da anni, Star Wars approda per la prima volta in Dungeons & Dragons, portando l'iconica galassia sui tavoli dei nostri giocatori. La nostra vasta gamma di annunci dimostra il nostro impegno nell'offrire più scelta e più modi per vivere avventure insieme ad amici e familiari".

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Wars e Dungeons & Dragons annunciano un nuovo gioco di ruolo in collaborazione