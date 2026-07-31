Star Wars e Dungeons & Dragons annunciano un nuovo gioco di ruolo in collaborazione

L'iniziativa generale è chiamata D&D Universes Beyond, e porterà il gioco di ruolo classico di Wizards of the Coast a esplorare altri universi come appunto Star Wars ma anche World of Warcraft .

La partnership è stata presentata durante la presentazione tenutasi nella giornata di ieri, in quella che viene definita la Season of Rebellion che è prevista avere luogo nel corso del prossimo anno, tra le varie collaborazioni annunciate con ulteriori franchise.

In occasione del Gen Con 2026, Wizards of the Coast ha annunciato una collaborazione tra Dungeons & Dragons e Star Wars che porterà alla pubblicazione di un gioco di ruolo tabletop nel corso del 2027 .

Nuovi universi da esplorare

Mancano ancora i dettagli sui progetti in questione: quello incentrato su Star Wars dovrebbe portare a un volume, un gameplay book, ambientato nella Season of Rebellion e incentrato sull'universo di Star Wars, ma collegato ovviamente alle regole classiche del gioco di ruolo.

I loghi di D&D e Star Wars

Resta da capire come questa collaborazione prenderà forma, quali tipologie di personaggi e storie potranno emergere da una fusione che appare piuttosto ardita, sebbene non del tutto inedita.

Allo stesso modo, restiamo in attesa di comunicazioni sulla consistenza delle altre collaborazioni, a partire da World of Warcraft, ma tutto verrà chiarito nei prossimi mesi, con lo svolgimento dell'iniziativa incentrata sui cross-over.

"Con Universes Beyond stiamo espandendo Dungeons & Dragons in ancora più mondi che amiamo, come World of Warcraft", ha spiegato Dan Ayoub, responsabile del franchise Dungeons & Dragons presso Wizards of the Coast.

"Allo stesso tempo, stiamo rivisitando le ambientazioni principali di D&D, tra cui Dark Sun, Dragonlance e Greyhawk. Inoltre, in un crossover che i fan sognano da anni, Star Wars approda per la prima volta in Dungeons & Dragons, portando l'iconica galassia sui tavoli dei nostri giocatori. La nostra vasta gamma di annunci dimostra il nostro impegno nell'offrire più scelta e più modi per vivere avventure insieme ad amici e familiari".