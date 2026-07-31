Star Wars e Dungeons & Dragons annunciano un nuovo gioco di ruolo in collaborazione

In occasione del Gen Con 2026, Wizards of the Coast ha annunciato una collaborazione tra Dungeons & Dragons e Star Wars che porterà alla pubblicazione di un gioco di ruolo tabletop nel corso del 2027.
La partnership è stata presentata durante la presentazione tenutasi nella giornata di ieri, in quella che viene definita la Season of Rebellion che è prevista avere luogo nel corso del prossimo anno, tra le varie collaborazioni annunciate con ulteriori franchise.
L'iniziativa generale è chiamata D&D Universes Beyond, e porterà il gioco di ruolo classico di Wizards of the Coast a esplorare altri universi come appunto Star Wars ma anche World of Warcraft.
Nuovi universi da esplorare
Mancano ancora i dettagli sui progetti in questione: quello incentrato su Star Wars dovrebbe portare a un volume, un gameplay book, ambientato nella Season of Rebellion e incentrato sull'universo di Star Wars, ma collegato ovviamente alle regole classiche del gioco di ruolo.
Resta da capire come questa collaborazione prenderà forma, quali tipologie di personaggi e storie potranno emergere da una fusione che appare piuttosto ardita, sebbene non del tutto inedita.
Allo stesso modo, restiamo in attesa di comunicazioni sulla consistenza delle altre collaborazioni, a partire da World of Warcraft, ma tutto verrà chiarito nei prossimi mesi, con lo svolgimento dell'iniziativa incentrata sui cross-over.
"Con Universes Beyond stiamo espandendo Dungeons & Dragons in ancora più mondi che amiamo, come World of Warcraft", ha spiegato Dan Ayoub, responsabile del franchise Dungeons & Dragons presso Wizards of the Coast.
"Allo stesso tempo, stiamo rivisitando le ambientazioni principali di D&D, tra cui Dark Sun, Dragonlance e Greyhawk. Inoltre, in un crossover che i fan sognano da anni, Star Wars approda per la prima volta in Dungeons & Dragons, portando l'iconica galassia sui tavoli dei nostri giocatori. La nostra vasta gamma di annunci dimostra il nostro impegno nell'offrire più scelta e più modi per vivere avventure insieme ad amici e familiari".