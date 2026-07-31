Dungeons & Dragons: Dark Sun torna e sarà il primo manuale per adulti

Il risultato è una roadmap molto ampia. Greyhawk tornerà con una nuova campagna, Dark Sun diventerà la prima ambientazione ufficiale di D&D classificata per un pubblico adulto e lo Psion entrerà definitivamente nelle regole di D&D 5.5. Nel frattempo, Wizards affiderà alcune avventure ufficiali a studi esterni, aggiornerà profondamente D&D Beyond e avvierà un programma dedicato ai creatori che hanno contribuito alla storia del gioco.

Per alcuni è legato ai mondi e agli autori delle prime edizioni. Per altri coincide con le campagne più recenti, con D&D Beyond oppure con le collaborazioni nate al di fuori delle ambientazioni tradizionali. La nuova strategia proverà quindi a riportare al tavolo pubblici diversi senza chiedere loro di riconoscersi in un'unica interpretazione di Dungeons & Dragons.

Dan Ayoub, responsabile del marchio Dungeons & Dragons, ha descritto questa fase come una sorta di nuovo inizio. Dopo circa un anno trascorso ad analizzare lo stato del gioco e ad ascoltare la comunità, il team ha individuato un principio piuttosto semplice: D&D non significa la stessa cosa per tutti.

Quella presentata da Wizards of the Coast in occasione della Gen Con non è soltanto una nuova lista di manuali in arrivo. La società sta cercando di ridefinire il modo in cui Dungeons & Dragons verrà sviluppato e sostenuto nei prossimi anni , costruendo una linea capace di parlare contemporaneamente ai giocatori storici, a chi si è avvicinato da poco al gioco e a chi cerca strumenti più semplici per trovare un gruppo o preparare una sessione.

Questi sono soltanto i primi autori annunciati: il programma potrà coinvolgere in futuro altri scrittori, illustratori e creativi che hanno contribuito alle diverse epoche di Dungeons & Dragons.

Anche R.A. Salvatore entrerà nel programma D&D Icons. L'autore tornerà a occuparsi di Drizzt Do'Urden, il celebre drow dei Forgotten Realms protagonista di una delle saghe più conosciute legate a Dungeons & Dragons. Wizards non ha ancora spiegato quale forma assumerà il progetto, ma l'annuncio conferma che Drizzt sarà riportato direttamente al centro di un nuovo contenuto sviluppato sotto il marchio Icons.

È importante non confondere questa iniziativa con Greyhawk: Crown of the Witch Queen. Entrambi i progetti sono legati a Greyhawk, ma si tratta di due prodotti differenti: una sarà un'avventura completata da Luke Gygax a partire dal materiale paterno, l'altra invece una nuova campagna dedicata al ritorno di Drelnza.

Luke Gygax sarà invece coinvolto in un progetto separato, costruito a partire da materiale incompiuto e mai pubblicato lasciato dal padre Gary Gygax. L'autore completerà una nuova avventura cercando di conservarne la visione originale, lavorando direttamente sulle idee e sugli appunti rimasti inediti. Il progetto, ancora privo di un titolo definitivo, potrebbe essere pubblicato già nel 2027.

Il programma partirà da tre progetti legati ad altrettanti pilastri della storia di Dungeons & Dragons. Margaret Weis e Tracy Hickman torneranno a lavorare insieme su Dragonlance in ambito GDR per la prima volta dopo oltre vent'anni. I due autori stanno sviluppando un nuovo manuale che raccoglierà quarant'anni di storia, ambientazione e conoscenze maturate intorno al mondo di Krynn. Wizards of the Coast lo ha presentato come il più ambizioso volume di Dragonlance mai realizzato.

Joe Manganiello entrerà nel programma come Chief Creative Officer di D&D Icons. L'attore e autore, da tempo legato pubblicamente a Dungeons & Dragons, contribuirà a coordinare una linea che partirà da alcuni dei mondi e dei personaggi più riconoscibili del gioco.

Uno dei pilastri della nuova strategia sarà D&D Icons, un'iniziativa pensata per coinvolgere nuovamente alcuni degli autori più importanti nella storia del marchio. Il progetto unirà i creatori storici all'attuale gruppo di sviluppo. L'obiettivo non sarà quello di riproporre materiale del passato, ma permettere a questi autori di raccontare nuove storie con la propria voce, lavorando insieme ai designer che oggi si occupano di D&D 5.5.

Greyhawk: Crown of the Witch Queen sarà pubblicato come manuale cartonato da 160 pagine e come prodotto digitale su D&D Beyond. La linea comprenderà anche un set di mappe e uno schermo del Dungeon Master dedicato all'ambientazione.

La direzione artistica è stata descritta come operistica, spettacolare e archetipica. Il team vuole recuperare le grandi forme e le immagini drammatiche associate alla Greyhawk classica, rielaborandole attraverso un linguaggio visivo contemporaneo.

Ma Greyhawk non tornerà solo con il lavoro di Luke Gygax, visto che uscirà anche Greyhawk: Crown of the Witch Queen, una nuova campagna ambientata nello storico mondo creato da Gary Gygax. Il volume proporrà una campagna costruita attorno alla sua antagonista e avrà come figura centrale Drelnza, la figlia vampira di Iggwilv, meglio conosciuta come Tasha. Il personaggio sarà al centro di una storia che riporterà i giocatori in una Greyhawk riconoscibile, ma aggiornata nell'aspetto e nella presentazione.

Dark Sun sarà la prima ambientazione ufficiale di D&D per adulti

L'annuncio più sorprendente riguarda probabilmente Dark Sun. L'ambientazione post-apocalittica tornerà in Dungeons & Dragons 5.5 attraverso una linea completa di prodotti e sarà classificata ufficialmente per un pubblico adulto. I manuali saranno venduti sigillati nel cellophane e avvertenze dedicate ai contenuti. Secondo quanto spiegato durante la presentazione, la nuova versione comprenderà violenza, sangue, nudità e sessualità, oltre a temi legati alla tirannia, all'oppressione e alla lotta per la sopravvivenza.

Dark Sun non verrà presentato come un mondo da salvare, ma come un mondo nel quale riuscire a sopravvivere rappresenta già una forma di resistenza. Athas tornerà a essere una terra morente, devastata da una magia capace di consumare il territorio. Creature psioniche attraverseranno le distese desolate, mentre i Re Stregoni (Sorcerer-Kings) governano le città-stato attraverso il terrore e una forza praticamente incontrastabile.

L'artwork del manuale Edge of Oblivion di Dark Sun

Il team ha voluto differenziare maggiormente le città, assegnando a ciascuna una propria interpretazione dell'apocalisse. Tyr sarà il fragile simbolo di una libertà conquistata dopo la morte di Kalak, ma ancora minacciata dalla violenza rivoluzionaria. Draj sarà legata a una forma di potere religioso e lunare capace di piegare la realtà, mentre Gulg svilupperà un rapporto inquietante tra vita, morte e natura.

Urik verrà presentata come una macchina da guerra in continua espansione. Raam sarà dominata dal collasso dei tabù e da una società che vive ogni giorno come se fosse l'ultimo. Nibenay cercherà nella conoscenza e nella fusione delle menti un modo per sottrarsi all'estinzione, mentre Balic sarà segnata dalle conseguenze di un'ambizione magica ormai fuori controllo. Non si tratta quindi di una semplice riproposizione dell'ambientazione originale. La nuova Dark Sun vuole trasformare ogni città-stato in una differente esperienza narrativa, mantenendo però la sopravvivenza come elemento comune.

Quasi 500 pagine e una nuova classe completa

Dark Sun arriverà attraverso una linea composta da tre manuali principali. Blood and Power sarà l'espansione di gioco rivolta soprattutto ai giocatori, mentre Edge of Oblivion fungerà da guida all'ambientazione e da strumento per i Dungeon Master. A questi si aggiungerà un'edizione limitata del Manuale del Giocatore di D&D 5.5, caratterizzata da una veste grafica alternativa ispirata ad Athas. Saranno inoltre pubblicati un set di mappe, uno schermo del Dungeon Master e altri prodotti ancora da presentare.

Nel complesso, la linea dovrebbe comprendere quasi 500 pagine di regole, storia e illustrazioni originali. La novità più importante dal punto di vista meccanico sarà però lo Psion. Dark Sun introdurrà ufficialmente la seconda nuova classe completa realizzata per Dungeons & Dragons 5.5.

L'ambientazione promette di essere violenta e cruda

Lo Psion sarà giocabile dal 1° al 20° livello e rappresenterà uno degli elementi centrali dell'ambientazione. La sua versione definitiva deriva anche dai playtest degli Arcani Rivelati e dai commenti raccolti durante le diverse iterazioni pubbliche. Dopo l'annuncio, Wizards pubblicherà un approfondimento dedicato allo sviluppo della classe e alle modifiche introdotte sulla base del feedback. Il ritorno dello Psion chiude così un percorso iniziato da tempo attraverso i test, trasformando finalmente il personaggio psionico in una classe ufficiale completa.

Le regole mature di Dark Sun saranno opzionali

La classificazione per adulti non sarà legata soltanto alla storia e alle illustrazioni. Il manuale includerà anche regole pensate per rendere più brutali alcuni aspetti del combattimento. Durante la sessione di domande e risposte con la stampa è stato citato, come esempio, un sistema per le decapitazioni. Saranno presenti altre opzioni in grado di rendere gli scontri più viscerali e pericolosi, in linea con la natura di Athas.

Queste meccaniche non saranno però obbligatorie. I Dungeon Master potranno scegliere quali utilizzare e quanto spingersi verso una rappresentazione esplicita della violenza. I manuali includeranno anche indicazioni per aiutare il gruppo a discutere preventivamente il livello di maturità desiderato al tavolo. La presenza di contenuti per adulti non implica quindi che ogni campagna debba utilizzare tutte le regole o affrontare ogni argomento proposto.

Le location spazieranno nello stile, proponendo un'ambientazione eterogenea

La scelta appare importante soprattutto per un'ambientazione come Dark Sun, nella quale oppressione, schiavitù, violenza e abuso del potere fanno parte della struttura del mondo. Lasciare al gruppo la possibilità di definire limiti e aspettative sarà fondamentale per evitare che la classificazione adulta venga interpretata soltanto come una ricerca dell'eccesso. Dark Sun inaugurerà la Season of Survival, prevista a partire da febbraio 2027.