JBL a Gamescom 2026: nuove cuffie Quantum e funzioni IA per QuantumENGINE

In occasione della Gamescom 2026, JBL ha annunciato nuovi prodotti che ampliano la gamma Quantum, pensati per offrire un audio ancora più immersivo e personalizzato. Nello specifico, si tratta delle cuffie Quantum 650, Quantum 520, Quantum 520X e Quantum 120, ma le vere protagoniste sono le JBL Quantum 850, in grado di offrire prestazioni di alto livello. Non è tutto, perché è stato presentato anche il nuovo aggiornamento di QuantumENGINE con funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Nuove cuffie JBL Quantum
Partiamo dai modelli Quantum 650, Quantum 520, Quantum 520X e Quantum 120. Le cuffie sono tutte dotate di driver dinamici in carbonio da 50 mm, per offrire un audio potente e immersivo, nonché preciso e convincente anche nei giochi più competitivi. Potrete infatti percepire passi e rumori in lontananza grazie alla tecnologia JBL Quantum Spatial Sound, quindi individuerete gli avversari senza alcun problema. A contribuire all'esperienza di gioco è il microfono boom cardioide removibile da 6 mm, integrato in tutte le cuffie, per comunicazioni cristalline.
Si tratta comunque di cuffie wireless dotate di un archetto in silicone e di cuscinetti auricolari in tessuto traspirante, una combinazione pensata per garantire un elevato livello di comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. L'autonomia è di 45 ore sulle Quantum 650 e fino a 37 ore sulle Quantum 520 e JBL Quantum 520X. Per una maggiore personalizzazione, inoltre, le Quantum 650 permettono di sostituire facilmente alcuni componenti, come il microfono, i cuscinetti auricolari e le cover dei padiglioni.
Tutte le cuffie saranno disponibili a partire da settembre ai seguenti prezzi:
- JBL Quantum 120: 39,99 €
- JBL Quantum 520: 99,99 €
- JBL Quantum 520X: 99,99 €
- JBL Quantum 650: 149,99 €
Nuove JBL Quantum 850
JBL ha presentato anche le nuove cuffie premium Quantum 850, pensate per chi ha esigenze specifiche. Sono dotate di driver dinamici in carbonio da 50 mm certificati Hi-Res, con tecnologia JBL Quantum Spatial Sound con Head Tracking e cancellazione adattiva del rumore. L'esperienza diventa ancora più immersiva e precisa, grazie anche al nuovo microfono ad asta unidirezionale da 6 mm per comunicazioni ancora più precise.
Lato connettività, è possibile utilizzare contemporaneamente il dongle USB-C a 2,4 GHz a bassa latenza e il Bluetooth 5.3, oltre a supportare collegamenti USB-C e jack da 3,5 mm. Il design si basa sul sistema di sospensione Air Mesh Hammock, cuscinetti in similpelle e archetto ergonomico regolabile in base alle proprie esigenze. Anche in questo caso, è possibile sostituire alcuni dei componenti, così da prolungarne la durata nel tempo. Le cuffie saranno disponibili da settembre e costeranno 249,99 €.
L’IA arriva su QuantumEngine
Infine, JBL ha presentato il nuovo aggiornamento di QuantumEngine, con funzioni basate sull'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza ancora più evoluta. Tra queste troviamo Footstep Booster (disponibile da Q4 2026), che analizza il suono del gioco per riconoscere passi, voci, spari o esplosioni, permettendovi di individuare più facilmente gli avversari.
Inoltre, sono già disponibili i profili personalizzati per ogni gioco. Questi profili vengono sincronizzati tra Windows, macOS, iOS e Android quando si accede con lo stesso account. Altre novità sono:
- Rilevamento automatico del gioco (Q3 2026): il sistema riconosce il videogioco all'avvio e attiva il profilo audio dedicato
- Base Station (Q3 2026): potete gestire diversi dispositivi JBL Quantum direttamente dalla Base Station senza dover aprire la dashboard
- Programmazione delle macro (Q3 2026): attraverso la Base Station potrete programmare le macro ed eseguire automaticamente azioni di gioco ripetitive premendo un semplice pulsante
- Controllo da remoto sulla stessa rete (disponibile ora): le funzionalità di QuantumEngine possono essere gestite direttamente dallo smartphone senza interrompere la sessione di gioco e senza effettuare il login
- Integrazione con l'illuminazione Nanoleaf (Q4 2026): le configurazioni di illuminazione di QuantumEngine vengono estese ai prodotti Shapes e Blocks di Nanoleaf, per un'atmosfera ancora più immersiva