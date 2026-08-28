JBL a Gamescom 2026: nuove cuffie Quantum e funzioni IA per QuantumENGINE

In occasione della Gamescom 2026, JBL ha annunciato nuovi prodotti che ampliano la gamma Quantum, pensati per offrire un audio ancora più immersivo e personalizzato. Nello specifico, si tratta delle cuffie Quantum 650, Quantum 520, Quantum 520X e Quantum 120 , ma le vere protagoniste sono le JBL Quantum 850, in grado di offrire prestazioni di alto livello. Non è tutto, perché è stato presentato anche il nuovo aggiornamento di QuantumENGINE con funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Nuove cuffie JBL Quantum

Partiamo dai modelli Quantum 650, Quantum 520, Quantum 520X e Quantum 120. Le cuffie sono tutte dotate di driver dinamici in carbonio da 50 mm, per offrire un audio potente e immersivo, nonché preciso e convincente anche nei giochi più competitivi. Potrete infatti percepire passi e rumori in lontananza grazie alla tecnologia JBL Quantum Spatial Sound, quindi individuerete gli avversari senza alcun problema. A contribuire all'esperienza di gioco è il microfono boom cardioide removibile da 6 mm, integrato in tutte le cuffie, per comunicazioni cristalline.

Quantum 520

Si tratta comunque di cuffie wireless dotate di un archetto in silicone e di cuscinetti auricolari in tessuto traspirante, una combinazione pensata per garantire un elevato livello di comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. L'autonomia è di 45 ore sulle Quantum 650 e fino a 37 ore sulle Quantum 520 e JBL Quantum 520X. Per una maggiore personalizzazione, inoltre, le Quantum 650 permettono di sostituire facilmente alcuni componenti, come il microfono, i cuscinetti auricolari e le cover dei padiglioni.

Tutte le cuffie saranno disponibili a partire da settembre ai seguenti prezzi: