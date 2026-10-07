HP svela i prezzi dei laptop RTX Spark in anticipo: OmniBook X e Ultra fino a 5.000 dollari

Le nuove informazioni arrivano nello stesso giorno dell'evento organizzato da Microsoft dedicato a Windows e Surface , dove è atteso anche un Surface Laptop Ultra basato sulla stessa piattaforma NVIDIA . I prezzi HP offrono quindi un primo riferimento per capire quanto potrebbe costare questa nuova categoria di computer.

HP OmniBook con RTX Spark: prezzi da 3.000 dollari

Il modello più economico è l'OmniBook X 14, disponibile negli Stati Uniti a 2.999,99 dollari, pari a circa 2.600 euro. La configurazione utilizza il chip NVIDIA RTX Spark N1X con 18 core e GPU Blackwell RTX da 5.120 core. Sono inclusi 32 GB di memoria LPDDR5X-9400 e un SSD PCIe Gen5 da 1 TB. Lo schermo è un pannello OLED touch con risoluzione 3K.

L'OmniBook Ultra 16 parte invece da 3.199,99 dollari, circa 2.760 euro. Anche in questo caso troviamo l'N1X con 18 core, GPU Blackwell RTX da 5.120 core, 32 GB di memoria LPDDR5X-9400 e SSD PCIe Gen5 da 1 TB. La differenza principale riguarda quindi il formato del computer e le dimensioni del display, oltre alle configurazioni superiori disponibili.

HP ha mostrato per breve tempo anche due versioni dotate di 64 GB di memoria unificata e SSD da 2 TB. L'OmniBook X 14 con questa dotazione raggiunge 4.499,99 dollari, circa 3.900 euro, e utilizza una GPU Blackwell RTX con 6.144 core. L'OmniBook Ultra 16 arriva invece a 4.999,99 dollari, pari a circa 4.300 euro. La famiglia Ultra 16 può inoltre arrivare fino a 128 GB di memoria unificata.

I prezzi aiutano a contestualizzare anche una precedente stima di Morgan Stanley, secondo cui i sistemi RTX Spark N1X sarebbero dovuti partire da circa 2.899 dollari, pari a circa 2.500 euro, per risultare economicamente sostenibili. Il prezzo di HP è quindi solo 100 dollari superiore a quella previsione, ma il costo cresce rapidamente passando alle configurazioni con più memoria.

HP aveva annunciato OmniBook X 14 e OmniBook Ultra 16 a settembre senza comunicare i prezzi. Entrambi fanno parte della prima generazione di laptop basati sulla piattaforma RTX Spark, pensata per portare capacità di elaborazione IA elevate direttamente sui PC. La presenza di grandi quantità di memoria unificata è particolarmente rilevante per i carichi locali più pesanti.

Il listino HP arriva mentre Microsoft presenta le novità per Windows e Surface. L'evento dovrebbe includere anche il Surface Laptop Ultra con RTX Spark. Il confronto tra i prezzi HP e quello del nuovo Surface permetterà quindi di capire quanto Microsoft intenda posizionare la propria proposta nel mercato dei PC per l'IA locale.