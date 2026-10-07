Perfect Dark è stato cancellato, ma possiamo scoprirne qualcosa in un presunto video preliminare

Il sito MP1ST ha pubblicato quello che sembra essere un video di gameplay tratto da una versione preliminare di Perfect Dark, ottenuto a quanto pare da uno specialista di VFX appartenente al team incaricato del progetto, che ci dice qualcosa di questo progetto cancellato.
Perfect Dark doveva essere un reboot della proprietà intellettuale di Rare, affidato a The Initiative con il supporto di Crystal Dynamics, ma dopo un primo teaser e successivamente un gameplay trailer alquanto spettacolare, Microsoft ha deciso di cancellare il progetto e chiudere il suo team interno.
Questo breve video di circa due minuti mostra qualcosa di quello che doveva essere Perfect Dark, sebbene ovviamente si tratti di materiali in corso di lavorazione e dunque non indicativi di quella che doveva essere la qualità finale.
Ambientazioni e armi
Nel video vediamo alcune sezioni del gioco, sebbene questo si mostri in una forma chiaramente preliminare e non finita, ma può dare qualche idea in particolare sulle ambientazioni e sulle armi che caratterizzavano il titolo in questione.
Tra le scene ci sono alcuni momenti che sembrano illustrare l'interno di strutture super-tecnologiche e altre fasi all'aperto, alcune che sembrano tratte dalla città che caratterizza anche il gameplay trailer ufficiale, ovvero una versione futuristica del Cairo.
Il video non è stato diffuso in maniera ufficiale, dunque non possiamo prenderlo come un documento sicuramente collegato a Perfect Dark, ma MP1ST sostiene di averlo ottenuto attraverso le sue ricerche sul progetto in questione.
Perfect Dark pare abbia avuto una genesi estremamente complicata, con i lavori poi affidati a Crystal Dynamics e una serie di problemi che hanno allungato a dismisura lo sviluppo, fino a renderlo insostenibile. Secondo alcune informazioni, poteva essere distribuito in forma episodica, anche se la questione non è chiarissima.
In base a quanto riferito da Bloomberg, Take-Two Interactive ha fatto almeno un tentativo per salvare il progetto cercando un accordo con Microsoft ed Embracer, ma evidentemente le cose non sono poi finite bene e il gioco è stato definitivamente cancellato, con la chiusura di The Initiative avvenuta nel 2025.