Perfect Dark è stato cancellato, ma possiamo scoprirne qualcosa in un presunto video preliminare

Perfect Dark doveva essere un reboot della proprietà intellettuale di Rare, affidato a The Initiative con il supporto di Crystal Dynamics, ma dopo un primo teaser e successivamente un gameplay trailer alquanto spettacolare , Microsoft ha deciso di cancellare il progetto e chiudere il suo team interno .

Ambientazioni e armi

Nel video vediamo alcune sezioni del gioco, sebbene questo si mostri in una forma chiaramente preliminare e non finita, ma può dare qualche idea in particolare sulle ambientazioni e sulle armi che caratterizzavano il titolo in questione.



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Tra le scene ci sono alcuni momenti che sembrano illustrare l'interno di strutture super-tecnologiche e altre fasi all'aperto, alcune che sembrano tratte dalla città che caratterizza anche il gameplay trailer ufficiale, ovvero una versione futuristica del Cairo.

Il video non è stato diffuso in maniera ufficiale, dunque non possiamo prenderlo come un documento sicuramente collegato a Perfect Dark, ma MP1ST sostiene di averlo ottenuto attraverso le sue ricerche sul progetto in questione.

Perfect Dark pare abbia avuto una genesi estremamente complicata, con i lavori poi affidati a Crystal Dynamics e una serie di problemi che hanno allungato a dismisura lo sviluppo, fino a renderlo insostenibile. Secondo alcune informazioni, poteva essere distribuito in forma episodica, anche se la questione non è chiarissima.

In base a quanto riferito da Bloomberg, Take-Two Interactive ha fatto almeno un tentativo per salvare il progetto cercando un accordo con Microsoft ed Embracer, ma evidentemente le cose non sono poi finite bene e il gioco è stato definitivamente cancellato, con la chiusura di The Initiative avvenuta nel 2025.