Arc Raiders Frozen Trail, provato: Pendola Pass e rampino per rilanciare il gioco

Ed eccoci qui, reduci da una lunga mattinata passata a giocare con Arc Raiders Frozen Trail. Quello di Embark è un gioco senza dubbio speciale che sta però vivendo un momento piuttosto critico: gli utenti calano e gli sviluppatori cambiano strategia, passando da espansioni piccole e frequenti a un calendario più rarefatto ma puntellato di aggiornamenti più incisivi. Frozen Trail è il primo di questa nuova tattica, di conseguenza per Arc Raiders rappresenta anche il più grande e importante di sempre.

Durante la prova il consiglio era quello di lasciare gli altri giocatori esplorare e sperimentare, quindi non sappiamo esattamente come si distribuiranno gli scontri una volta che diverrà pubblica. Gli spazi aperti abbondano e una grossa porzione dell'area esplorabile si dipana al di sotto delle enormi zampe meccaniche dell'Emperor distrutto. Pendola Pass è anche la prima mappa a presentare condizioni meteorologiche effettivamente diverse , lo scenario è imbiancato dalla neve e quando il freddo si farà più intenso inizierà a influire negativamente sulle performance dei nostri personaggi. Molte porte sono ghiacciate e richiederanno di essere liberate con diversi colpi di piccone. È troppo presto per capire le reali qualità ed eventuali aspetti negativi di Pendola Pass, ma la nostra passeggiata non è stata affatto male. Anche graficamente è molto bella, ma la direzione artistica di Arc Raiders è da sempre rinomata.

La più grande novità di Frozen Trail è la mappa Pendola Pass. Dopo averla vista in video non vedevo l'ora di visitarla di persona e devo ammettere che non ha deluso le aspettative. Non si tratta di un campo di battaglia extra, diverso dal solito come lo è stata Stella Montis, ma di una mappa all'altezza di quelle che ci hanno dato il benvenuto quando un anno fa il gioco spalancò le porte dei suoi server.

Il secondo nemico affrontato è lo Skulker: è contenuto nelle dimensioni e si muove abbastanza lentamente ma, una volta in posizione e attivata la sua arma, la raffica che ne scaturisce può fare molto male. Fortunatamente non è così coriaceo, specialmente se affrontato in gruppo. Il terzo e ultimo Arc tra quelli introdotti con Frozen Trail è il Bully: ha fattezze taurine e carica quasi fosse un nemico di Doom, inoltre è un altro Arc addestrato con il machine learning. Come sarà davvero affrontarlo però possiamo per il momento solo immaginarlo. Per quel che mi riguarda, la vera star di questa espansione è il rampino: non solo è uno spasso avere questa nuova abilità, non solo è stato implementato davvero bene e utilizzarlo è un piacere ma potrebbe cambiare radicalmente il modo di affrontare le vecchie mappe. Una volta equipaggiato con un pulsante si lancia e ci si arrampica, mentre con l'altro ci si stacca o, se tenuto premuto, fa in modo che il personaggio si cali lentamente.

Implementata la fisica del rampino, il team di sviluppo ha avuto la brillante idea di utilizzarlo anche per una nuova granata e un nuovo strumento: la prima invece di esplodere acchiappa un nemico e lo trascina a sé, è molto efficace contro gli Arc volanti, mentre il Tether Launcher permette di collegare un cavo a due elementi, anche uno o due Arc, per strategie ancora tutte da scoprire. Abbiamo provato la granata ma non il Tether Launcher, in compenso abbiamo messo le mani sopra i due nuovi strumenti musicali che andranno ad unirsi al già presente flauto: l'armonica e il banjo. La notizia più bella è che esattamente come in Sea of Thieves, suonandone più di uno questi si accordano automaticamente in modo da suonare a tempo lo stesso brano. È una novità che può sembrare di poco conto per chi cerca solo adrenalina, ma i giocatori di ruolo che amano scorrazzare con gli amici ne saranno sicuramente deliziati.

Il bello è che il rampino si attacca davvero a tutto , è possibile rimanere penzoloni sul soffitto, dondolarsi, spararselo ai piedi per calarsi al sicuro da un tetto, usarlo per nascondersi tra gli alberi. La sua presenza apre a tantissime possibilità diverse, e sono effettivamente curioso di capire in che modo cambierà le dinamiche di gioco preesistenti.

Tornare o non tornare?

Come avrete già appreso, le novità che verranno introdotte da Frozen Trail non finiscono qui. Quello che avete appena letto è solo quello che abbiamo avuto modo di sperimentare in prima persona. L'espansione introduce anche un nuovo outpost, armi con modifiche molto speciali, inediti stralci di trama e nuovi sistemi per difendersi dai cheater. Se tutto questo sarà abbastanza per recuperare la gloria forse momentaneamente perduta, è presto per dirlo.

Frozen Trail introduce interessanti novità anche per gli amanti del photo mode

Molti torneranno anche solo per una partita esplorativa, ma quanti di questi rimarranno stabilmente? Il problema di tutti gli extraction shooter che non si chiamano Tarkov, e di cui soffre lui stesso ma il pubblico non ne fa un problema, è proprio questa struttura circolare che richiede a un certo punto un reset del personaggio. È un twist di gameplay che serve chiaramente a mascherare la fine dei contenuti, nel farlo demoralizza e crea una profonda frattura tra gioco e giocatore. Così ad ogni reset alcuni rimangono e altri vanno altrove, ma senza introdurre grosse novità non c'è ricambio, non vengono attratti nuovi utenti che sostituiscano i vecchi. Frozen Trail è la risposta migliore a questo problema? In parte sì, ma da sola non basta: Embark deve dimostrare di saper sfornare un'espansione simile tutte le volte necessarie, e di saperlo fare con una cadenza accettabile. Questo cambio di strategia funzionerà solo se diventerà la norma.