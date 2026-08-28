Il monitor MSI WQHD da 26.5" e 240Hz è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor MSI WQHD da 26.5" a 389 € rispetto al prezzo mediano di 435,33 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor MSI
Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un monitor da 26.5" con risoluzione 2560 X 1440 e pannello OLED Quantum Dot con 1,07 miliardi di colori e luminosità massima di 400 nit. Il monitor ha una frequenza di aggiornamento a 240Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. Inoltre, il software MSI GI include OLED Care 2.0 per prevenire il burn-in, ma sono presenti anche altre modalità in base alle proprie preferenze ed esigenze.
Il monitor è anche regolabile in rotazione, in modo da adattarsi perfettamente alla tua postazione se vuoi utilizzarlo come secondo monitor. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.