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Il monitor MSI WQHD da 26.5" e 240Hz è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor MSI WQHD (272QP) con pannello OLED Quantum Dot al prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/08/2026
Monitor MSI WQHD da 26.5'

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor MSI WQHD da 26.5" a 389 € rispetto al prezzo mediano di 435,33 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor MSI

Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un monitor da 26.5" con risoluzione 2560 X 1440 e pannello OLED Quantum Dot con 1,07 miliardi di colori e luminosità massima di 400 nit. Il monitor ha una frequenza di aggiornamento a 240Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. Inoltre, il software MSI GI include OLED Care 2.0 per prevenire il burn-in, ma sono presenti anche altre modalità in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Il monitor MSI
Il monitor MSI

Il monitor è anche regolabile in rotazione, in modo da adattarsi perfettamente alla tua postazione se vuoi utilizzarlo come secondo monitor. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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