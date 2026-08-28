Il ritorno dei samurai già scontato: Onimusha: Way of the Sword per PC in offerta su Instant Gaming

Ad appena una settimana dall'uscita ufficiale, Onimusha: Way of the Sword è prenotabile su Instant Gaming con una riduzione di prezzo interessante. L'offerta per la versione PC prevede un taglio del 33% per un costo netto di 46,99 €, che sale a 57,33 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino base di 70,00 €, il risparmio effettivo è di 12,67 €. Lo store garantisce inoltre la protezione sul preordine: se il prezzo dovesse calare prima del giorno di uscita, la differenza vi verrà rimborsata. Trovate il collegamento per la prenotazione nel box promozionale in alto.

Combattimenti all'arma bianca e demoni Genma

In Onimusha: Way of the Sword vi ritroverete immersi nell'atmosfera del Giappone feudale insidiato da forze demoniache, rispolverando la classica formula action targata Capcom. La struttura di gioco si fonda su un sistema di combattimento tecnico all'arma bianca, dove parate di precisione, schivate e contrattacchi si alternano all'esplorazione di scenari storici invasi dai Genma.

L'esperienza combina l'evoluzione delle abilità con la spada, la gestione delle anime per potenziare l'equipaggiamento e la risoluzione di enigmi ambientali. L'acquisto garantisce la licenza digitale per il riscatto diretto sul vostro account Steam per PC e il download del gioco non appena sarà disponibile.