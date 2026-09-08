Il mouse da gaming Shark superleggero è in promo su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse da gaming Shark : l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale di 62,99€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Il mouse da gaming Shark R3 è progettato per offrire leggerezza, velocità e precisione , rivolgendosi ai giocatori che cercano un dispositivo ultraleggero. La struttura utilizza un telaio in lega di magnesio , capace di combinare peso contenuto, resistenza e una particolare sensazione al tatto.

Ulteriori dettagli sul mouse

Per quanto riguarda il sensore, il mouse integra un PixArt 3395 con una sensibilità massima di 26.000 DPI e sei livelli di regolazione. Il dispositivo può quindi essere utilizzato sia per il gaming competitivo sia per le attività quotidiane e il lavoro creativo.

L'R3 offre inoltre tre modalità di connessione: cablata tramite USB-C, Bluetooth e wireless 2,4 GHz. In modalità 2,4 GHz e Bluetooth è possibile collegare due dispositivi. Infine, il Cloud Driver permette di configurare direttamente dal browser DPI, polling rate, modalità competitiva, pulsanti personalizzati e macro, senza installare software dedicati.

La tecnologia proprietaria HYPERSPEED WIRELESS raggiunge una frequenza di polling wireless di 8.000 Hz, con una trasmissione dei dati più veloce e una riduzione del ritardo dei clic.