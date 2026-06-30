Farming Simulator 25 si arricchisce con il pacchetto SKY Agriculture con 12 nuovi attrezzi

Il pacchetto include 12 nuovi mezzi , pensati per coprire diverse fasi del lavoro agricolo. Tra le funzioni principali ci sono la preparazione del terreno, la gestione dei residui colturali, la semina di colture di copertura e la distribuzione del fertilizzante. Alcuni strumenti sono progettati per operazioni combinate, soprattutto quando utilizzati con serbatoi frontali o accessori specifici.

GIANTS Software ha lanciato lo SKY Agriculture Pack per Farming Simulator 25 , già acquistabile su PC e console e incluso anche nel Season Pass dell'Anno 2 . Il contenuto aggiuntivo introduce per la prima volta nella serie il produttore agricolo francese SKY Agriculture, ampliando l'offerta di macchinari dedicati alla coltivazione, alla semina e alla fertilizzazione.

I nuovi mezzi

Tra le novità figurano il motocoltivatore HR 300 e l'erpice rotante HRW 6000.36, entrambi dedicati alla preparazione del suolo. Il sistema Methys HDS, combinato con un serbatoio anteriore, permette invece di gestire più fasi del ciclo agricolo, dalla lavorazione dei residui alla semina.

Il pacchetto include anche soluzioni per la semina come P100 e Progress TF, quest'ultima dotata di rullo anteriore innovativo e ruote di grande diametro. Per la fertilizzazione sono presenti gli spandiconcime Falcon T 240 e X50+ Econov, che ampliano la flessibilità nelle operazioni sul campo.

Vediamo l'elenco degli strumenti inclusi nel pacchetto:

SKY Agriculture - Easydrill P250

SKY Agriculture - Falcon T 240

SKY Agriculture - HR 300 (3 m)

SKY Agriculture - HR 300 (4 m)

SKY Agriculture - HRW 6000.36

SKY Agriculture - Methys HDS

SKY Agriculture - P100

SKY Agriculture - Progress P100

SKY Agriculture - Progress P50

SKY Agriculture - Progress TF

SKY Agriculture - Sonic PPF 300/12

SKY Agriculture - X50+ Econov

Oltre all'ampliamento del parco mezzi, il pacchetto introduce miglioramenti sul piano dell'animazione e della fisica. I macchinari presentano una risposta più realistica ai movimenti, con una gestione più credibile del peso, delle sospensioni e del comportamento delle ruote. Anche gli effetti visivi dello sporco sono stati potenziati, accumulandosi sugli attrezzi durante l'uso e venendo rimosso nelle fasi di chiusura.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Farming Simulator 25 è disponibile su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.