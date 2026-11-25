L'arrivo di GTA 6 ha monopolizzato l'attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo, ma i suoi effetti si sono fatti sentire ben oltre i confini dell'industria videoludica. A confermarlo è PornHub, sito vietato ai minori che probabilmente non ha bisogno di grandi presentazioni, che ha pubblicato un'analisi dedicata all'impatto del nuovo blockbuster di Rockstar Games sul traffico e sulle ricerche effettuate sulla piattaforma.

Secondo i dati condivisi dal sito, l'interesse per GTA 6 ha iniziato a incidere già nelle ore precedenti al debutto ufficiale del gioco. La sera del 18 novembre il traffico verso PornHub ha registrato una crescita progressiva, arrivando a un incremento del 16,5% alle 22:00. Evidentemente molti utenti, stufi di contare i minuti che li separavano dallo sblocco delle copie digitali, hanno pensato di dedicarsi ad attività ben più divertenti.

Altri, invece, hanno preferito rimandare a dopo la prima sessione di gioco. Infatti, allo scoccare della mezzanotte globale del 19 novembre, il momento in cui GTA 6 è diventato disponibile, il traffico del sito è calato del 7,5%, per poi raggiungere una flessione del 15,5% attorno all'una di notte. Un dato che, secondo PornHub, suggerisce come molti utenti abbiano preferito dedicarsi alle prime ore di gioco nelle strade di Leonida.