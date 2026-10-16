La versione 1.0 di No Rest for the Wicked raddoppierà le dimensioni del gioco, ecco quando uscirà

No Rest for the Wicked , il gioco di ruolo d'azione di Moon Studios, ha una nuova data di uscita: il lancio è previsto per marzo 2027 . Il gioco era inizialmente atteso a ottobre, ma lo studio ha scelto di rinviarlo per rifinirlo meglio.

Novità della versione 1.0

Tra le principali novità introdotte dalla versione 1.0 figura il sistema di classi, affiancato da missioni legate alle diverse fazioni. A queste si aggiungono numerose altre aggiunte, revisioni e interventi di rifinitura. Il comunicato stampa è piuttosto netto sulla portata dell'aggiornamento: secondo lo studio, la versione 1.0 "raddoppierà all'incirca le dimensioni del gioco". Molti di questi contenuti sono visibili in un video di presentazione pubblicato dagli sviluppatori, nel quale viene mostrato il gameplay della nuova versione.

Quanto ai motivi del rinvio, Moon Studios avrebbe semplicemente preferito non affrettare i tempi. Non è escluso che abbia pesato anche la volontà di evitare un calendario di uscite particolarmente affollato, anche se il periodo compreso tra gennaio e marzo 2027 non si preannuncia comunque tranquillo, considerando la compressione dovuta all'uscita di GTA 6 il 19 novembre 2026. L'idea di fondo, dunque, è che con il tempo guadagnato il gioco possa arrivare al lancio nelle condizioni migliori, in un periodo con meno concorrenza.

Il gioco è arrivato in Early Access su PC il 18 aprile 2024. Il debutto fu il più grande lancio su Steam nella storia di Moon Studios, cui dobbiamo anche gli Ori, con oltre 36.000 giocatori contemporanei nel primo weekend.

A marzo 2025 Moon Studios ha annunciato di essere diventata completamente indipendente, avendo ottenuto i diritti di pubblicazione del gioco. Prima l'editore era Private Division. A luglio 2026 sono state annunciate vendite per 2 milioni di copie.