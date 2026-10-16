NVIDIA App attiva il supporto agli agenti IA: ecco come disabilitarlo

Nelle note di rilascio NVIDIA menziona il supporto MCP, senza chiarire perché il relativo interruttore sia attivato per impostazione predefinita. La voce si trova nelle impostazioni della NVIDIA App, nella sezione Connect Agents & Apps, con il nome "Allow AI agents to control NVIDIA App".

NVIDIA ha introdotto nella versione 11.0.9.565 della NVIDIA App il supporto agli agenti di intelligenza artificiale , che possono così interagire con alcune funzioni del software attraverso comandi in linguaggio naturale. La novità si basa su un server locale che utilizza il Model Context Protocol (MCP), ma sta attirando l'attenzione anche per un dettaglio: secondo le segnalazioni raccolte da VideoCardz, l'opzione risulta già attiva dopo l'aggiornamento, senza che l'utente debba abilitarla manualmente.

Cosa possono fare gli agenti IA con NVIDIA App

Il server MCP consente agli assistenti compatibili, tra cui Hermes, OpenClaw e Perplexity, di controllare diverse funzionalità della NVIDIA App. Tramite comandi in linguaggio naturale, gli agenti possono individuare i giochi installati, avviare applicazioni, applicare profili grafici consigliati e gestire alcune funzioni legate alla registrazione e al monitoraggio delle prestazioni.

L'aggiornamento che abilita il supporto agli agenti IA

Tra le operazioni supportate rientrano l'avvio e l'interruzione delle registrazioni tramite ShadowPlay, il salvataggio di clip, l'acquisizione di schermate e la gestione degli overlay con le statistiche sulle prestazioni. È possibile anche attivare o disattivare filtri come RTX Dynamic Vibrance, consultare lo stato dei driver e recuperare le relative note di rilascio.

Sui portatili compatibili, gli agenti possono inoltre verificare e modificare alcune impostazioni di Battery Boost e Whisper Mode, anche in relazione ai singoli giochi. Il sistema offre quindi un'interfaccia unificata per operazioni che, senza MCP, richiederebbero comandi o integrazioni specifiche.

Il server MCP viene eseguito sul computer e utilizza l'indirizzo di loopback 127.0.0.1, con la porta 13508 come endpoint HTTP predefinito. Questo significa che l'interfaccia è esposta localmente alle applicazioni compatibili: non implica, di per sé, che NVIDIA colleghi automaticamente un servizio di IA esterno al PC. La distinzione è importante anche sul fronte della privacy. Se l'agente utilizzato si appoggia a un servizio remoto, le informazioni recuperate dalla NVIDIA App potrebbero essere inviate a server esterni, in base al funzionamento e alle impostazioni dell'assistente. La presenza del server MCP, da sola, non dimostra invece che tali dati vengano trasmessi automaticamente.

La descrizione del server MCP

Per chi non utilizza agenti IA compatibili, lasciare attiva la funzione offre pochi vantaggi pratici. Chi preferisce non utilizzare questa funzione può quindi disabilitarla direttamente dalla NVIDIA App, senza dover rimuovere il programma. È sufficiente seguire questi passaggi:

Aprire l'app NVIDIA;

entrare in Impostazioni e selezionare Funzionalità;

scorrere fino alla sezione Connect Agents & Apps;

disattivare l'opzione Allow AI agents to control NVIDIA App.

L'interruttore passerà dal verde al grigio. Secondo la documentazione MCP di NVIDIA, disabilitare questa opzione impedisce l'esecuzione persistente del server. La funzione può essere riattivata in qualsiasi momento dallo stesso menu. Chi ha installato l'ultima versione della NVIDIA App può quindi controllare le impostazioni per verificare se il supporto agli agenti IA sia stato abilitato sul proprio sistema. Non è necessario disattivarlo per motivi di sicurezza in modo automatico, ma è ragionevole farlo se non si utilizzano applicazioni compatibili e non si ha bisogno delle relative funzioni.