No Rest for the Wicked ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Moon Studios ha annunciato che le vendite di No Rest for the Wicked hanno raggiunto un nuovo traguardo, superando quota due milioni di copie mentre il gioco è ancora disponibile in accesso anticipato.

"Due milioni di voi! Vi siamo così grati!", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo sui social. "Vogliamo ringraziare i nostri giocatori per averci accompagnato finora. Il meglio deve ancora venire!", si conclude il messaggio.

Lanciato poco più di due anni fa su Steam, No Rest for the Wicked è un action RPG caratterizzato da un sistema di combattimento ricco di sfida, ispirato alle meccaniche tipiche dei soulslike, e da uno stile grafico davvero interessante.

Si tratta di un'esperienza sostanzialmente diversa rispetto ai metroidvania su cui Moon Studios si era ormai specializzata, dopo il grande successo riscosso da Ori and the Blind Forest e il suo seguito, Ori and the Will of the Wisps.