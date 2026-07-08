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No Rest for the Wicked ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Moon Studios ha aggiornato ufficialmente i dati di vendita di No Rest for the Wicked, che a quanto pare ha raggiunto un nuovo traguardo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/07/2026
Alcuni dei personaggi di No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
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Moon Studios ha annunciato che le vendite di No Rest for the Wicked hanno raggiunto un nuovo traguardo, superando quota due milioni di copie mentre il gioco è ancora disponibile in accesso anticipato.

"Due milioni di voi! Vi siamo così grati!", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo sui social. "Vogliamo ringraziare i nostri giocatori per averci accompagnato finora. Il meglio deve ancora venire!", si conclude il messaggio.

Lanciato poco più di due anni fa su Steam, No Rest for the Wicked è un action RPG caratterizzato da un sistema di combattimento ricco di sfida, ispirato alle meccaniche tipiche dei soulslike, e da uno stile grafico davvero interessante.

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Si tratta di un'esperienza sostanzialmente diversa rispetto ai metroidvania su cui Moon Studios si era ormai specializzata, dopo il grande successo riscosso da Ori and the Blind Forest e il suo seguito, Ori and the Will of the Wisps.

Un affascinante mondo fantasy

In arrivo con la versione 1.0 a ottobre, su PC e PS5, No Rest for the Wicked ci conduce sull'isola di Sacra, un regno medievale devastato da una misteriosa piaga che trasforma uomini e animali in creature mostruose.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Al comando di un coraggioso guerriero, il nostro compito sarà quello di trovare l'origine del male e arginarne l'avanzata, guardandoci al contempo dalle tante insidie legate ai giochi di potere per la successione al trono.

#Dati di Vendita
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