Split Fiction per Nintendo Switch 2 è su Amazon al prezzo più basso di sempre

Se cerchi un gioco da provare in compagnia di un amico, Split Fiction per Nintendo Switch 2 è attualmente su Amazon a 32,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 34%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo ancora una volta che si tratta del codice download che troverai all'interno della confezione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco da provare con amici

Se sei alla ricerca di un gioco da provare in compagnia, questo titolo è decisamente perfetto. Le protagoniste sono Mio e Zoe, due scrittrici dai gusti diversi: una ama la fantascienza, l'altra il fantasy. Il loro obiettivo sarà trovare una via d'uscita, dato che sono intrappolate nelle rispettive storie e dovranno aiutarsi a vicenda. Per farlo, esploreranno mondi straordinari e scopriranno abilità sempre nuove.

Le meccaniche sono molto simili a quelle già viste su It Takes Two. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.