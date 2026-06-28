La versione per Nintendo Switch 2 di Split Fiction è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il costo della versione Nintendo Switch 2 di Split Fiction: sconto attivo del 34% e costo finale di 32,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata sfruttando il banner qui sotto: Split Fiction è un'avventura cooperativa pensata esclusivamente per due giocatori, in cui la collaborazione rappresenta l'elemento fondamentale per progredire. Ogni sfida richiede coordinazione, tempismo e spirito di squadra.

Realizzato da Hazelight, lo studio già noto per titoli cooperativi di successo come It Takes Two e A Way Out, il gioco propone un'avventura ricca di situazioni imprevedibili e ambientazioni fuori dagli schemi.