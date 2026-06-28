Il monitor MSI cala drasticamente di prezzo su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor da gaming targato MSI: l'offerta prevede uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale di 89€ (minimo storico). L'offerta scade tra circa 13 ore (tenendo in considerazione il momento in cui questo articolo è stato redatto). Puoi acquistare il monitor cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite questo link: Il monitor MSI da 23,6 pollici è progettato per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente, combinando prestazioni elevate e una qualità d'immagine pensata per soddisfare le esigenze dei videogiocatori. Il display curvo con raggio di curvatura 1500R avvolge il campo visivo, aumentando il senso di immersione.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il pannello VA con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) garantisce immagini dettagliate e colori intensi. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz, supportata dalla tecnologia Adaptive Sync, assicura una riproduzione estremamente fluida delle scene più dinamiche, contribuendo a ridurre gli effetti di tearing e stuttering.
Il tempo di risposta di appena 1 ms permette inoltre di affrontare anche i giochi più frenetici con grande precisione. Dal punto di vista della qualità visiva, il monitor è in grado di riprodurre 16,7 milioni di colori e copre il 108% dello spazio colore sRGB. Integra, inoltre, le tecnologie Less Blue Light PRO e Anti-Flicker.
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