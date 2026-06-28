Il monitor MSI cala drasticamente di prezzo su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor da gaming targato MSI: l'offerta prevede uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale di 89€ (minimo storico). L'offerta scade tra circa 13 ore (tenendo in considerazione il momento in cui questo articolo è stato redatto). Puoi acquistare il monitor cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite questo link: Il monitor MSI da 23,6 pollici è progettato per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente, combinando prestazioni elevate e una qualità d'immagine pensata per soddisfare le esigenze dei videogiocatori. Il display curvo con raggio di curvatura 1500R avvolge il campo visivo, aumentando il senso di immersione.