Il capo di Sonic Team dice che il gioco più memorabile su cui ha lavorato è Sonic Adventure 2

Takashi Iizuka, capo di Sonic Team, ha spiegato qual è a suo parere il gioco più memorabile di Sonic tra quelli su cui ha lavorato.
La risposta è stata Sonic Adventure 2, pubblicato nel 2001 per Sega Dreamcast (il che lo rende anche l'ultimo Sonic uscito su una console di Sega).
Il commento di Iizuka
"Ho dei bei ricordi di tutti i giochi, ma se dovessi sceglierne uno, sarebbe Sonic Adventure 2 del 2001", dice Iizuka in un'intervista alla rivista Famitsu (secondo la traduzione di Genki). "Dopo aver terminato il gioco precedente, Sonic Adventure, ho portato lo staff con me a San Francisco per lavorare a questo gioco. Sebbene il progetto precedente fosse un progetto su larga scala che coinvolgeva più di 100 persone, lo sviluppo di Sonic Adventure 2 è iniziato con sole 11 persone."
"Anche solo a sentirlo, potrebbe sembrare che si trattasse di un ambiente di sviluppo difficile, ma poiché eravamo un piccolo team in una nuova location, ricordo che siamo stati in grado di lavorare tutti insieme liberamente e di goderci lo sviluppo, supportandoci a vicenda sia professionalmente che personalmente", aggiunge Iizuka.
Il capo del Sonic Team pensa che quell'ambiente di lavoro sereno abbia contribuito anche alla qualità del gioco, perché le persone lavorano meglio quando sono supportate.
L'avventura in 3D di Sonic è stata così popolare, infatti, da essere divenuta la base per Sonic - Il Film 3, qualcosa che Iizuka è stato "davvero felicissimo" di vedere. Ricordiamo infine che Sonic 1 e Sonic 2 tornano in edizione fisica per Mega Drive: aperti i preordini delle cartucce celebrative.
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