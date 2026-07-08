I voti di Assassin's Creed: Black Flag Resynced premiano il remake?

Sono usciti i voti di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, e sembra proprio che la stampa internazionale si sia espressa in maniera molto positiva nei confronti dell'atteso remake prodotto da Ubisoft.

Come si può vedere nella lista qui di seguito, il numero che ricorre più spesso rientra nell'orbita dell'otto, anche se di poco: i nove assegnati al gioco sono stati tantissimi e confermano come l'esperienza non abbia deluso le aspettative, anzi.

Loot Level Chill - 10

Gamer Social Club - 9,5

Game8 - 9,2

Player 2 - 9,1

IGN - 9

CGMagazine - 9

Carole Quintaine - 9

DualShockers - 9

Final Weapon - 9

Destructoid - 9

GameBlast - 9

GameSpew - 9

Noisy Pixel - 9

Retcon - 9

MonsterVine - 9

ScreenHub - 9

CD-Action - 9

GamingTrend - 9

GamingBolt - 9

TrueGaming - 9

Gaming Boulevard - 9

GIGA - 8,9

HardZone - 8,7

Multiplayer.it - 8,5

Critical Hits - 8,5

Indigo GEEK - 8,5

DayOne - 8,5

GamersRD - 8,1

Gameliner - 8

Adrenaline - 8

SteamDeckHQ - 8

Hardcore Gamer - 8

The Outerhaven - 8

Insider Gaming - 8

Checkpoint Gaming - 8

ID - 8

Gamereactor - 8

Screen Rant - 8

Stevivor - 8

TheSixthAxis - 8

XGN - 8

VGC - 8

Push Square - 8

Metro GameCentral - 8

GamesRadar+ - 7

The Wand Report - 7

Slant Magazine - 6

Ricostruito utilizzando l'ultima versione del motore grafico AnvilNext, il gioco racconta la stessa storia del 2013 ma con qualche attenzione in più ai dettagli, sequenze d'intermezzo ridisegnate da zero, missioni aggiuntive, un endgame prima del tutto assente e altre chicche come le "fratture".