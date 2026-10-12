Haunted Chocolatier sarà un action RPG più orientato all'azione rispetto a Stardew Valley

Haunted Chocolatier , il prossimo gioco del creatore di Stardew Valley, si distinguerà per alcune meccaniche specifiche. A rivelarlo è stato l'autore Eric Barone, che in un'intervista ha svelato nuovi dettagli sul gameplay. Possiamo infatti aspettarci un'esperienza diversa rispetto al suo precedente lavoro, con una serie di elementi incentrati maggiormente sull'azione . Non aspettatevi, quindi, un semplice farming simulator, piuttosto mostri da affrontare e combattimenti contro i boss . Vediamo meglio i dettagli.

Quali sono le differenze con Stardew Valley

In un'intervista concessa a GQ, Eric Barone ha spiegato che Haunted Chocolatier sarà molto più orientato all'azione. Niente vita contadina, ci saranno invece mostri da affrontare e boss da sconfiggere. Resta comunque un gioco incentrato sulla città, ma con un gameplay più simile a quello di un action RPG.

"L'attenzione principale è rivolta all'avventura, alla ricerca di equipaggiamento e al potenziamento del proprio personaggio. Ci sono mostri e combattimenti contro i boss", ha dichiarato.

Haunted Chocolatier

È bene ricordare che anche in Stardew Valley è presente una componente di combattimento, seppur limitata e strettamente legata alle miniere. Secondo Barone, se vi è piaciuto esplorare questi ambienti e avventurarvi al loro interno di notte, allora Haunted Chocolatier vi piacerà senz'ombra di dubbio. Non mancherà, inoltre, una componente "soprannaturale", legata alla presenza di fantasmi e spiriti.

Ricordiamo che anche le mappe saranno molto più vaste rispetto a Stardew Valley, con un sistema di oggetti più profondo e un maggior numero di slot dedicati all'equipaggiamento. Nel complesso, diversi aspetti del gioco sono stati ampliati per offrire un'esperienza ancora più ricca e immersiva.