2

Haunted Chocolatier sarà un action RPG più orientato all'azione rispetto a Stardew Valley

Haunted Chocolatier offrirà più spazio all'azione rispetto a Stardew Valley, con mostri, combattimenti contro i boss e un sistema di equipaggiamento ancora più approfondito.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/10/2026
Haunted Chocolatier
Haunted Chocolatier
Haunted Chocolatier
News Video Immagini

Haunted Chocolatier, il prossimo gioco del creatore di Stardew Valley, si distinguerà per alcune meccaniche specifiche. A rivelarlo è stato l'autore Eric Barone, che in un'intervista ha svelato nuovi dettagli sul gameplay. Possiamo infatti aspettarci un'esperienza diversa rispetto al suo precedente lavoro, con una serie di elementi incentrati maggiormente sull'azione. Non aspettatevi, quindi, un semplice farming simulator, piuttosto mostri da affrontare e combattimenti contro i boss. Vediamo meglio i dettagli.

Quali sono le differenze con Stardew Valley

In un'intervista concessa a GQ, Eric Barone ha spiegato che Haunted Chocolatier sarà molto più orientato all'azione. Niente vita contadina, ci saranno invece mostri da affrontare e boss da sconfiggere. Resta comunque un gioco incentrato sulla città, ma con un gameplay più simile a quello di un action RPG.

"L'attenzione principale è rivolta all'avventura, alla ricerca di equipaggiamento e al potenziamento del proprio personaggio. Ci sono mostri e combattimenti contro i boss", ha dichiarato.

Haunted Chocolatier
Haunted Chocolatier

È bene ricordare che anche in Stardew Valley è presente una componente di combattimento, seppur limitata e strettamente legata alle miniere. Secondo Barone, se vi è piaciuto esplorare questi ambienti e avventurarvi al loro interno di notte, allora Haunted Chocolatier vi piacerà senz'ombra di dubbio. Non mancherà, inoltre, una componente "soprannaturale", legata alla presenza di fantasmi e spiriti.

Ricordiamo che anche le mappe saranno molto più vaste rispetto a Stardew Valley, con un sistema di oggetti più profondo e un maggior numero di slot dedicati all'equipaggiamento. Nel complesso, diversi aspetti del gioco sono stati ampliati per offrire un'esperienza ancora più ricca e immersiva.

Ancora nessuna data di uscita, per ora

Gli ultimi aggiornamenti risalgono a qualche mese fa, quando Barone aveva dichiarato che il gioco era ancora in fase di sviluppo. Sebbene sia tornato a parlare del progetto, non ha ancora fornito indicazioni sulla possibile data di uscita. "Il punto è che non voglio annunciare una data di uscita", aveva dichiarato all'inizio dell'anno. "Il gioco uscirà quando sarà pronto". Sicuramente, la scelta di puntare su meccaniche diverse e su un gameplay più dinamico potrebbe rivelarsi interessante per chi cerca un'esperienza differente rispetto a Stardew Valley e alla classica formula cozy, incentrata sulla vita contadina e sulle attività quotidiane.

L'autore di Haunted Chocolatier sa come velocizzare lo sviluppo: deve andare in una baita e sparire L'autore di Haunted Chocolatier sa come velocizzare lo sviluppo: deve andare in una baita e sparire

L'attenzione all'azione, all'esplorazione e ai combattimenti potrebbe offrire un'avventura ancora più coinvolgente rispetto al titolo precedente, ma resta da scoprire se Haunted Chocolatier riuscirà a conquistare i giocatori anche con questa nuova direzione. In ogni caso, Barone ha sicuramente intenzione di curare ogni singolo dettaglio per rendere il gioco perfetto.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Haunted Chocolatier sarà un action RPG più orientato all'azione rispetto a Stardew Valley