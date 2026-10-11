Avengers: Doomsday regala una carta di Magic: The Gathering esclusiva, ma solo a certe condizioni

Il 16 dicembre si preannuncia come una delle date più attese dell'anno per i fan dei cinecomic, segnando il debutto ufficiale di Avengers: Doomsday nelle sale cinematografiche italiane (18 dicembre negli USA).
Per celebrare l'evento, alcuni spettatori avranno la possibilità di ricevere gratuitamente una carta promozionale ed esclusiva del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering dedicata a Doctor Doom, a patto di soddisfare specifici requisiti durante la visione. Purtroppo, lo diciamo subito, la promozione è valida solo negli USA.
I requisiti per riscattare la carta e le differenze d'illustrazione
La carta distribuita in omaggio è una variante speciale della carta commander "Doctor Doom, King of Latveria", originariamente inclusa nel mazzo precostruito Doom Prevails. Sebbene la versione promozionale mantenga le medesime abilità di gioco della carta standard, si distingue per un'illustrazione completamente inedita e distribuita in esclusiva durante le proiezioni nei cinema della catena Regal Cinemas.
Mentre nella versione originale il sovrano di Latveria è raffigurato seduto su un trono con una sfera magica in mano, la versione esclusiva per il cinema lo ritrae in piedi con atteggiamento minaccioso, circondato dai suoi Doombot. Considerato che le carte di Magic: The Gathering possono raggiungere cifre da capogiro sul mercato secondario, sarà interessante osservare quale valore collezionistico manifesterà questa edizione limitata.
Per poter ottenere la carta promozionale sarà necessario soddisfare le seguenti condizioni:
- Essere iscritti al programma fedeltà Regal Crown Club (solo USA);
- Assistere a una proiezione del film nel primo weekend di programmazione;
- Acquistare un biglietto per uno spettacolo nel formato Infinity Vision.
Lo scontro al botteghino con Dune: Parte Tre e il formato Infinity Vision
Il primo fine settimana di programmazione di Avengers: Doomsday si preannuncia come un vero e proprio scontro cinematografico. Il film dei Marvel Studios condivide infatti la data di uscita con Dune: Parte Tre, attesissimo capitolo che ha già registrato migliaia di biglietti venduti in prevendita.
Il formato Infinity Vision è uno standard di certificazione proprietario sviluppato da Disney per le sale premium al fine di garantire un'esperienza visiva e sonora di altissima qualità.
Segnaliamo infine che sono spuntate le foto del secchiello per i popcorn a forma di Dottor Doom ed è incredibile.