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Avengers: Secret Wars conferma la presenza di un personaggio amato, che salterà però Doomsday

L'attore ha svelato che i Marvel Studios lo hanno già ingaggiato per il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso, escludendolo tuttavia dal cast della pellicola precedente.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/10/2026
I personaggi di Avengers Doomsday

Nel corso della premiere del suo ultimo film The Beast, Samuel L. Jackson ha fatto chiarezza sul futuro del suo celebre personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Intervistato ai microfoni di The Direct, l'attore statunitense ha confermato che Nick Fury non sarà presente in Avengers: Doomsday, ma farà il suo ritorno ufficiale nel successivo Avengers: Secret Wars.

Nessun dettaglio sulla trama: l'esclusione da Doomsday e la chiamata per Secret Wars

Rispondendo alle domande del giornalista che sottolineava la prolungata assenza sul grande schermo dell'ex direttore dello S.H.I.E.L.D., Jackson ha spiegato di non conoscere ancora i dettagli sulla sceneggiatura o sull'impatto del suo ruolo, avendo ricevuto dai Marvel Studios soltanto le direttive essenziali sulla sua presenza nel progetto.

Samuel L. Jackson nei panni di Fury
Samuel L. Jackson nei panni di Fury

"Nel prossimo film no... [sarò] in quello successivo. Non ne ho la più pallida idea. I Marvel Studios non mi hanno detto nulla, se non: 'Non sarai in questo film. Sarai nel prossimo'."

Il cast di Secret Wars e la fine della Saga del Multiverso

L'arrivo nelle sale di Avengers: Secret Wars rappresenterà il sesto grande evento crossover del MCU e il capitolo finale della Saga del Multiverso, ponendo la parola fine alle innumerevoli varianti dei personaggi introdotte nelle serie TV e nei film delle ultime tre fasi. La pellicola segnerà inoltre la conclusione del percorso dei fratelli Anthony e Joe Russo con i Marvel Studios, con i due registi che hanno già chiarito a giugno 2026 di non essere intenzionati a dirigere un terzo film per completare una nuova trilogia dedicata agli Avengers.

Avengers: Doomsday, spuntano le foto del secchiello per i popcorn a forma di Dottor Doom ed è incredibile Avengers: Doomsday, spuntano le foto del secchiello per i popcorn a forma di Dottor Doom ed è incredibile

Nel frattempo, la produzione sta componendo gradualmente il cast. Lo scorso settembre si è aggiunto Noah Jupe (A Quiet Place, Hamnet - Nel nome del figlio) in un ruolo ancora avvolto nel mistero, mentre Anthony Mackie (Falcon/Captain America) ha confermato la sua partecipazione precisando tuttavia che potrà iniziare a girare le sue scene soltanto dopo il mese di luglio 2027, al termine dei suoi impegni teatrali a Broadway con lo spettacolo Macbeth. Questo ha spinto molti a pensare che il film arriverà in ritardo.

Segnaliamo infine che il nuovo poster di Avengers: Doomsday mette in luce uno dei più grandi misteri del film.

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