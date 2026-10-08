Avengers: Secret Wars conferma la presenza di un personaggio amato, che salterà però Doomsday

L'attore ha svelato che i Marvel Studios lo hanno già ingaggiato per il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso, escludendolo tuttavia dal cast della pellicola precedente.

Nel corso della premiere del suo ultimo film The Beast, Samuel L. Jackson ha fatto chiarezza sul futuro del suo celebre personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. Intervistato ai microfoni di The Direct, l'attore statunitense ha confermato che Nick Fury non sarà presente in Avengers: Doomsday, ma farà il suo ritorno ufficiale nel successivo Avengers: Secret Wars.

Nessun dettaglio sulla trama: l'esclusione da Doomsday e la chiamata per Secret Wars Rispondendo alle domande del giornalista che sottolineava la prolungata assenza sul grande schermo dell'ex direttore dello S.H.I.E.L.D., Jackson ha spiegato di non conoscere ancora i dettagli sulla sceneggiatura o sull'impatto del suo ruolo, avendo ricevuto dai Marvel Studios soltanto le direttive essenziali sulla sua presenza nel progetto. Samuel L. Jackson nei panni di Fury "Nel prossimo film no... [sarò] in quello successivo. Non ne ho la più pallida idea. I Marvel Studios non mi hanno detto nulla, se non: 'Non sarai in questo film. Sarai nel prossimo'."