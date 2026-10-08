PS5 integrerà Crunchyroll direttamente nella Home Screen: in arrivo un hub dedicato agli anime nel 2027

Sony Interactive Entertainment rafforza la sinergia tra videogioco e animazione nipponica. A partire dalla primavera 2027, la dashboard di PlayStation 5 ospiterà un nuovo hub interamente dedicato a Crunchyroll, progettato per permettere agli utenti di scoprire e fruire dei contenuti anime e dei titoli d'ispirazione giapponese direttamente dalla schermata principale della console.

Sebbene l'applicazione di Crunchyroll sia presente su PS5 fin dal lancio nel 2020, l'obiettivo di questo aggiornamento è rendere la piattaforma parte integrante dell'esperienza utente quotidiana sulla Home Screen.