PS5 integrerà Crunchyroll direttamente nella Home Screen: in arrivo un hub dedicato agli anime nel 2027

Sony Interactive Entertainment rafforza la sinergia tra videogioco e animazione nipponica. A partire dalla primavera 2027, la dashboard di PlayStation 5 ospiterà un nuovo hub interamente dedicato a Crunchyroll, progettato per permettere agli utenti di scoprire e fruire dei contenuti anime e dei titoli d'ispirazione giapponese direttamente dalla schermata principale della console.
Sebbene l'applicazione di Crunchyroll sia presente su PS5 fin dal lancio nel 2020, l'obiettivo di questo aggiornamento è rendere la piattaforma parte integrante dell'esperienza utente quotidiana sulla Home Screen.
L'annuncio al Crunchyroll Anime Future Forum e la nuova divisione Storyworks
La novità è stata annunciata da Hideaki Nishino, presidente e CEO di PlayStation, in occasione del primo Crunchyroll Anime Future Forum. Durante l'evento, la compagnia ha inoltre svelato la nascita di Crunchyroll Storyworks, una nuova divisione incentrata sul lancio di nuovi progetti creativi.
Il presidente di Crunchyroll, Rahul Purini, ha sottolineato il valore della collaborazione con Sony Interactive Entertainment, richiamando anche iniziative già annunciate come l'adattamento televisivo di Ghost of Tsushima: Legends: "Dall'abbonamento a Crunchyroll integrato su PlayStation fino alla prossima serie anime di Ghost of Tsushima: Legends, oggi facciamo un ulteriore passo avanti nella partnership con Sony Interactive Entertainment portando un hub anime su PlayStation. Servire i fan significa raggiungerli dove già si trovano."
Sinergia tra anime, videogiochi e servizi TV
La creazione del nuovo spazio dedicato nasce dalla volontà di valorizzare due community fortemente sovrapposte. Il nuovo hub offrirà un "punto d'accesso centralizzato" per esplorare le serie animate, individuare i videogiochi correlati ai propri personaggi e mondi preferiti e passare rapidamente all'app di Crunchyroll.
L'integrazione di Crunchyroll si inserisce in una strategia d'intrattenimento più ampia, arrivando a breve distanza dal lancio di Live TV su PS5 (solo negli USA), il servizio con oltre 100 canali gratuiti supportati da pubblicità debuttato ad agosto e destinato a espandersi a livello globale nei prossimi mesi a cura di Sony Pictures Television.
Ricordiamo infine che la serie anime di Sekiro: No Defeat ha un mese di uscita.