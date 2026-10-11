DroidDeck porta Steam su Android con un'esperienza in stile Steam Deck su smartphone

La cosa che rende particolarmente interessante questa app è il fatto che consenta di far funzionare i giochi di Steam in maniera diretta su Android: non si tratta di un sistema di streaming, ma della possibilità di far funzionare giochi per PC su un dispositivo mobile, purché sia basato sui più recenti modelli di Qalcomm Snapdragon .

Un ottimo inizio

DroidDeck è ancora in una forma piuttosto preliminare e non ha una compatibilità molto estesa, ma il ritmo a cui sta ricevendo aggiornamenti l'ha resa in breve un punto di riferimento nell'ambito, e lascia pensare a quella che potrebbe essere la migliore soluzione per trasportare l'esperienza di Steam Deck su smartphone o tablet Android.

Tra le opzioni già messe a disposizione c'è anche una sorta di Big Picture, il supporto per i plugin Decky presenti anche su Steam Deck e anche la possibilità di installare delle App Linux attraverso FlatPak e AppImage.

Si tratta insomma della più completa "emulazione" dell'esperienza Steam Deck su piattaforma Android, sebbene la compatibilità solo con alcune configurazioni hardware rappresenti un certo limite alla sua espansione.

Per il momento, richiede infatti chip Qualcomm Snapdragon piuttosto recenti, oltre a GPU Adreno serie 700 o superiore, dunque è necessario avere dei dispositivi piuttosto recenti e prestanti per poter accedere al suo pieno potenziale.

Ovviamente la stabilità è ancora piuttosto lontana dall'essere ottimale su gran parte dei giochi, ma quello che conta è che DroidDeck sembra essere un ottimo inizio, e considerando il ritmo a cui si sta evolvendo potrebbe raggiungere grandi risultati in breve tempo.