Sega vende una statuetta di Sonic contenente il suo "DNA" da quasi 20.000 euro

Un primo modello di questa esclusiva statuetta di Sonic è esposto allo store ufficiale di Sega a Shibuya, Tokyo, ma presto anche altri fan decisamente appassionati di Sonic e presumibilmente con buone disponibilità economiche potranno ottenerne una al modico prezzo di 21.000 dollari circa.

La descrizione può sembrare sospetta ma è in effetti reale: lo strano oggetto è stato creato in collaborazione con LOM BABY, una ditta specializzata in " biotecnologia e arte " che ha già eseguito lavori simili in passato, come sintetizzare il T-Virus di Resident Evil o creare carne di drago sintetica.

Biotecnologia ben applicata

Come possiamo vedere sulla pagina ufficiale dedicata all'oggetto da collezione, la statuetta con il DNA di Sonic the Hedgehog costa 3.300.000 yen, ovvero circa 18.500 euro, cosa che la rende un elemento alquanto esclusivo.

La nuova statuetta supera di gran lunga il prezzo della scultura in porcellana che è stata annunciata proprio nei giorni scorsi fra le iniziative dedicate al 35° anniversario di Sonic.

Il motivo di un prezzo così alto si trova soprattutto nella parte interna della statuetta, dove è alloggiato uno smeraldo verde nel tipico stile della serie Sonic, contenente a sua volta un campione del codice genetico del personaggio in questione.

Ovviamente si tratta di una ricostruzione ipotetica: LOM BABY ha elaborato un DNA specifico partendo dalle caratteristiche note di Sonic The Hedgehog, derivate dall'aspetto, dalle abilità e dai suoi comportamenti.

Il DNA derivante dovrebbe dare origine, in teoria, all'aspetto di Sonic ma anche alla sua personalità, all'iconica velocità e capacità di movimento e perfino all'impossibilità di nuotare. Questo DNA sintetizzato è stato collocato all'interno dello Smeraldo del Caos posto nel petto della statuetta, dando un tocco unico all'oggetto.

La statuetta è alta circa 25 centimetri ed è un una resina con aspetto metallico, ma quello che la rende veramente unica è dunque il DNA artificiale inserito al suo interno, costruito con vero acido nucleico.

Ricordiamo che, tra le iniziative del 35° anniversario, di recente è stata annunciata anche una nuova serie animata per Sonic su Netflix.