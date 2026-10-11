The Legend of Zelda: The Wind Waker HD ha una versione PC nativa, creata dai fan

Si tratta, anche in questo caso, di un'operazione di decompilazione e ricostruzione totale del codice del gioco originale, in modo da poterlo far funzionare su piattaforma Windows e, chiaramente, non è un prodotto ufficiale visto che tale manovra non verrebbe mai autorizzata da Nintendo.

Continuano le operazioni di conversione amatoriale di giochi console su PC, in questo caso con un altro "gioco proibito" per gli utenti Windows: The Legend of Zelda: The Wind Waker HD ha ora una versione PC nativa , creata dai fan.

Conversione con alcuni miglioramenti

La rielaborazione per PC mantiene intatto il gioco originale limitandosi a farlo funzionare su piattaforma Windows, sebbene ovviamente siano presenti delle possibili imperfezioni dovute alla lavorazione totalmente amatoriale del port.

Si porta dietro però anche alcune evoluzioni, derivate dal contesto tecnologico più avanzato in cui The Legend of Zelda: The Wind Waker HD si trova a funzionare su PC.

Il gioco gira nativamente su Windows e sfrutta la libreria Direct3D 12, con alcune funzioni interessanti che evolvono in parte la grafica: in questa versione, The Legend of Zelda: The Wind Waker HD supporta gli schermi 16:9 e 16:10, ma è anche possibile optare per il 4:3 originale.

Inoltre, sono supportati i 60 fps e 120 fps in Smooth Motion, con anche una modalità a 60 frame al secondo su Windows in maniera nativa. Il gioco supporta anche controller, tastiera e mouse, oltre alla risoluzione a 4K con filtro texture a 16x, utilizzando anche il pacchetto texture in alta definizione in formato Dolphin.

Vengono inoltre introdotte altre opzioni come Swift Sail, testi con scorrimento più veloce, arrampicata velocizzata e una più veloce apertura delle porte.

Nel frattempo, l'originale per GameCube è stato inserito nel catalogo dei giochi utilizzabili dagli utenti Nintendo Switch Online su Switch 2, ma questo pare non escluda la possibilità di un port vero e proprio sulla nuova console.