The Legend Of Zelda: Twilight Princess avrà una versione nativa su PC con il progetto Courage Reborn

Il nuovo titolo Nintendo a poter arrivare su PC, ovviamente in maniera non ufficiale, potrebbe essere The Legend Of Zelda: Twilight Princess, che è al centro di un progetto amatoriale chiamato Courage Reborn, il cui scopo è riuscire a costruire una versione nativa per PC del titolo uscito su Gamecube e Wii.
I primi risultati di questi sforzi sono visibili nel trailer riportato qui sotto, ma il progetto è ancora completamente in sviluppo e richiederà ancora un bel po' di tempo prima di arrivare a compimento, ma dimostra intanto delle ottime intenzioni da parte degli appassionati che ci si stanno dedicando.
Anche in questo caso si tratta di decompilare completamente il gioco originale e poi ricostruirlo in una versione che funzioni su Windows, con la prima fase che dovrebbe essere stata già ampiamente eseguita.
Un notevole lavoro
Come abbiamo visto di recente con Animal Crossing e altri titoli Nintendo in precedenza, anche qui dovrebbe comunque essere necessario il gioco originale per poter trarre gli asset, visto che questi non dovrebbero essere contenuti nella versione distribuita dal gruppo.
L'assenza di asset originali dovrebbe mantenere il progetto al sicuro da ripercussioni legali, sebbene ovviamente non ci sia mai la sicurezza su questi aspetti di elaborazioni che si muovono all'interno di una zona grigia.
In ogni caso, da quanto possiamo vedere nel video sembra che The Legend Of Zelda: Twilight Princess si presenti alquanto velocizzato in questa versione, ma gli sviluppatori riferiscono di stare ancora lavorando sull'ottimizzazione, in modo da offrire varie opzioni in termini di performance.
In ogni caso, il risultato è comunque notevole per essere un progetto sviluppato semplicemente da un gruppo di appassionati.