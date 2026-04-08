The Legend Of Zelda: Twilight Princess avrà una versione nativa su PC con il progetto Courage Reborn

Il nuovo titolo Nintendo a poter arrivare su PC, ovviamente in maniera non ufficiale, potrebbe essere The Legend Of Zelda: Twilight Princess, che è al centro di un progetto amatoriale chiamato Courage Reborn, il cui scopo è riuscire a costruire una versione nativa per PC del titolo uscito su Gamecube e Wii.

I primi risultati di questi sforzi sono visibili nel trailer riportato qui sotto, ma il progetto è ancora completamente in sviluppo e richiederà ancora un bel po' di tempo prima di arrivare a compimento, ma dimostra intanto delle ottime intenzioni da parte degli appassionati che ci si stanno dedicando.

Anche in questo caso si tratta di decompilare completamente il gioco originale e poi ricostruirlo in una versione che funzioni su Windows, con la prima fase che dovrebbe essere stata già ampiamente eseguita.