Il lancio di Forza Horizon 6 pare sarà accompagnato da un controller Xbox e un headset in edizione speciale

Secondo una nuova indiscrezione pubblicata da billbil-kun sulle pagine di Dealabs, Microsoft sarebbe pronta a celebrare l'arrivo di Forza Horizon 6 con due accessori a tema: un nuovo controller Wireless Xbox in edizione speciale e un headset dedicato , anch'esso pensato per richiamare l'estetica del prossimo capitolo della serie di Playground Games.

Novità a breve?

Si tratterebbe quindi di accessori premium, posizionati leggermente più in alto rispetto ad altre edizioni speciali recenti: basti pensare il controller dedicato a DOOM: The Dark Ages e le precedenti edizioni limitate, costavano 79,99 euro, quindi 10 euro in meno.

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Al momento, però, non sono stati condivisi dettagli sull'aspetto estetico dei due prodotti, elemento cruciale per chi valuta l'acquisto di un'edizione speciale. Non è chiaro nemmeno quando Microsoft abbia intenzione di annunciare ufficialmente controller e headset, ma, considerando che manca poco al lancio del gioco, probabilmente l'attesa sarà breve.