Il lancio di Forza Horizon 6 pare sarà accompagnato da un controller Xbox e un headset in edizione speciale

Secondo una nuova indiscrezione pubblicata da billbil-kun sulle pagine di Dealabs, Microsoft sarebbe pronta a celebrare l'arrivo di Forza Horizon 6 con due accessori a tema: un nuovo controller Wireless Xbox in edizione speciale e un headset dedicato, anch'esso pensato per richiamare l'estetica del prossimo capitolo della serie di Playground Games.
L'insider, noto per l'elevata affidabilità delle sue anticipazioni, sostiene che entrambi i prodotti dovrebbero debuttare il 19 maggio, ovvero in concomitanza con l'uscita del gioco. Il controller in edizione limitata sarebbe proposto al prezzo di 89,99 euro, mentre le cuffie dovrebbero collocarsi nella fascia dei 134,99 euro.
Novità a breve?
Si tratterebbe quindi di accessori premium, posizionati leggermente più in alto rispetto ad altre edizioni speciali recenti: basti pensare il controller dedicato a DOOM: The Dark Ages e le precedenti edizioni limitate, costavano 79,99 euro, quindi 10 euro in meno.
Al momento, però, non sono stati condivisi dettagli sull'aspetto estetico dei due prodotti, elemento cruciale per chi valuta l'acquisto di un'edizione speciale. Non è chiaro nemmeno quando Microsoft abbia intenzione di annunciare ufficialmente controller e headset, ma, considerando che manca poco al lancio del gioco, probabilmente l'attesa sarà breve.