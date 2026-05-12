The Legend of Zelda: Twilight Princess è stato convertito per PC

L'annuncio del lancio è arrivato tramite un video pubblicato su YouTube, nel quale il team ha mostrato le novità di questa versione. Tra queste figurano il supporto a risoluzioni elevate, framerate sbloccato, impostazioni avanzate per ombre e bloom, oltre alla possibilità di utilizzare texture pack , modelli personalizzati e cheat opzionali.

È ora disponibile online Dusk , nome che nasconde la conversione nativa per PC di The Legend of Zelda: Twilight Princess , in versione GameCube. Il progetto introduce numerose opzioni grafiche e funzionalità aggiuntive, che non fanno mai male in questi casi.

La versione definitiva

Il port integra anche alcune caratteristiche provenienti dalle edizioni Wii e Wii U HD del gioco, tra cui la Mirror Mode ispirata alla versione Wii, il puntamento tramite giroscopio e la free camera introdotta nell'edizione HD per Wii U.

Dusk è scaricabile tramite il sito TwilitRealm e GitHub ed è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e Steam Deck. Come accade spesso per progetti di questo tipo, gli utenti devono comunque possedere una copia legale del gioco originale per poter utilizzare il port, visto che deve fornirgli i file con dentro le risorse originali.

Il progetto era stato presentato inizialmente ad aprile 2026 e rappresenta uno dei due port PC nativi di Twilight Princess attualmente in sviluppo. L'altro progetto, chiamato Courage Reborn, è sviluppato da un team differente, anche se entrambi i gruppi hanno dichiarato pubblicamente di sostenersi a vicenda.

Secondo quanto spiegato dagli sviluppatori, Dusk nasce dalla collaborazione tra membri del team di decompilazione di Twilight Princess, della community speedrunning e del gruppo Aurora Team: Twilit Realm.

Gli sviluppatori hanno dichiarato di stare valutando un possibile supporto ai controlli di movimento tramite Wii Remote, anche se al momento "non ci sono conferme ufficiali" sulla loro inclusione nella versione finale del progetto.