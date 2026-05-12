0

Annunciato SCUF Omega, il nuovo controller con licenza ufficiale PS5 e compatibile anche con PC e mobile

SCUF Gaming presenta Omega, nuovo controller con licenza ufficiale PS5 e compatibile anche con PC e mobile, che punta su input aggiuntivi, ampia personalizzazione e componenti avanzati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/05/2026
SCUF Omega

Tramite le pagine del PlayStation Blog di Sony, SCUF Gaming ha presentato SCUF Omega, un nuovo controller dalle caratteristiche avanzate e pensate per i giocatori più esigenti, con licenza ufficiale per le console PS5. È compatibile anche con PC, Mac, iOS e Android.

La periferica è disponibile da oggi stesso, martedì 12 maggio, con i prezzi a partire da 239,99 euro. È già possibile acquistarlo presso il sito ufficiale di SCUF Gaming, a questo indirizzo, anche in varie colorazioni e motivi a tema.

Un controller ad alte prestazioni per chi non vuole compromessi

SCUF Omega è progettato per offrire un numero elevato di input e un'ampia personalizzazione. Il controller integra 28 comandi totali, di cui 11 aggiuntivi rispetto al DualSense: quattro palette posteriori, due pulsanti laterali e cinque tasti G posizionati nella parte frontale inferiore. Tutti gli input possono essere rimappati direttamente dal controller oppure tramite l'app SCUF Mobile per iOS e Android.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

L'app permette inoltre di creare profili multipli, salvare configurazioni, regolare sensibilità e curve di risposta, scegliere la forma della zona di risposta delle levette, configurare le impostazioni SOCD per i giochi di combattimento, gestire audio e microfono, ricalibrare le levette, monitorare la batteria e aggiornare il firmware. Su PC è possibile anche modificare la striscia luminosa RGB.

Il controller utilizza interruttori meccanici Omron per grilletti istantanei, D‑Pad e tasti frontali, con una risposta simile a quella dei mouse da gaming. I grilletti possono passare da una modalità a clic rapido alla corsa analogica completa, utile per funzioni come accelerazione o feathering.

SCUF Valor Pro Wireless, la recensione del controller Xbox con stick TMR SCUF Valor Pro Wireless, la recensione del controller Xbox con stick TMR

Le levette Endurance TMR adottano un sistema magnetico senza contatto per ridurre l'usura nel tempo e sono disponibili in diverse forme e dimensioni. L'ergonomia deriva da un design sviluppato in 15 anni, con palette posizionate per essere raggiunte naturalmente e un'impugnatura antiscivolo pensata per garantire stabilità nelle sessioni prolungate. Assente invece la vibrazione, motivata dal fatto che la rimozione dei moduli dedicati permette di ridurre il peso complessivo e limitare interferenze nelle micro‑regolazioni.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Annunciato SCUF Omega, il nuovo controller con licenza ufficiale PS5 e compatibile anche con PC e mobile