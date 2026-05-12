Il monitor Lenovo Legion da 25" con refresh rate da 320Hz e un tempo di risposta da 0,5ms è in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul monitor Lenovo Legion da 25": l'offerta prevede uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale d'acquisto di 129,91€ (minimo storico) . Acquista il monitor cliccando su questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto tramite il box qui sotto: Questo monitor è stato progettato appositamente per gli appassionati di e-sport e per chi cerca prestazioni di alto livello nel gaming competitivo. La diagonale compatta e la risoluzione nitida offrono immagini dettagliate e una visualizzazione ottimizzata per mantenere sempre sotto controllo ogni azione sullo schermo, riducendo al minimo le distrazioni.

Ulteriori dettagli sul monitor

La qualità dell'immagine è ulteriormente valorizzata dalla copertura del 99% dello spazio colore sRGB, che garantisce tonalità vivide e fedeli alla realtà.

Questa caratteristica lo rende ideale non solo per i videogiochi, ma anche per attività creative come editing fotografico e produzione di contenuti. Il supporto HDR10 migliora il contrasto con neri più profondi e bianchi più luminosi, regalando scenari più realistici e coinvolgenti.

Il vero punto di forza è la frequenza di aggiornamento fino a 320 Hz, che assicura una fluidità eccezionale e una reattività immediata. Grazie al supporto di AMD FreeSync e VESA Adaptive Sync, l'esperienza di gioco risulta priva di tearing e ghosting. Il tempo di risposta ultra rapido di 0,5 ms MPRT e 1 ms OD riduce al minimo il ritardo di input.