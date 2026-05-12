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Forza Horizon 6 e Subnautica 2 sono in testa alla classifica Steam prima ancora del lancio

Forza Horizon 6 e Subnautica 2 dominano la nuova top 10 di Steam ancor prima dell'uscita, trainati dai preordini. A seguire, tra conferme e nuovi ingressi, si muove un mercato in pieno fermento.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/05/2026
Un bolide di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Come ogni martedì pomeriggio è arrivata la classifica settimanale di Steam. Una top 10 che guarda già al futuro, visto che in vetta troviamo due titoli molto attesi in uscita la prossima settimana: Forza Horizon 6 al primo posto, seguito dall'accesso anticipato di Subnautica 2 in seconda posizione.

Il loro piazzamento è facilmente spiegato dai preordini. Il nuovo capitolo di Playground Games è da mesi stabilmente nelle zone alte della classifica dei più venduti su Steam, mentre i preordini di Subnautica 2 sono stati aperti solo ieri, ma hanno evidentemente ingranato subito la quinta.

Diablo 4 risale sul podio con Lord of Hatred

Il resto della top 10 riflette i movimenti più recenti del mercato. Diablo 4 sale in terza posizione grazie al lancio dell'espansione Lord of Hatred, mentre Far Far West, Heroes of Might and Magic: Olden Era e Windrose perdono qualche posizione ma restano nella parte alta della classifica. Debuttano invece questa settimana il beat 'em up musicale Dead as Disco e Conan Exiles Enhanced.

Subnautica 2 è tra i giochi più attesi del 2026: è nella lista dei desideri di oltre 5 milioni di persone Subnautica 2 è tra i giochi più attesi del 2026: è nella lista dei desideri di oltre 5 milioni di persone

Di seguito la top 10 di Steam del 5 - 12 maggio:

  1. Forza Horizon 6
  2. Subnautica 2
  3. Diablo 4
  4. Gamble With Your Friends
  5. Far Far West
  6. Heroes of Might and Magic: Olden Era
  7. Dead as Disco
  8. Windrose
  9. Conan Exiles Enhanced
  10. Baldur's Gate 3
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