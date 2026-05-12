Forza Horizon 6 e Subnautica 2 sono in testa alla classifica Steam prima ancora del lancio

Come ogni martedì pomeriggio è arrivata la classifica settimanale di Steam. Una top 10 che guarda già al futuro, visto che in vetta troviamo due titoli molto attesi in uscita la prossima settimana: Forza Horizon 6 al primo posto, seguito dall'accesso anticipato di Subnautica 2 in seconda posizione.
Il loro piazzamento è facilmente spiegato dai preordini. Il nuovo capitolo di Playground Games è da mesi stabilmente nelle zone alte della classifica dei più venduti su Steam, mentre i preordini di Subnautica 2 sono stati aperti solo ieri, ma hanno evidentemente ingranato subito la quinta.
Diablo 4 risale sul podio con Lord of Hatred
Il resto della top 10 riflette i movimenti più recenti del mercato. Diablo 4 sale in terza posizione grazie al lancio dell'espansione Lord of Hatred, mentre Far Far West, Heroes of Might and Magic: Olden Era e Windrose perdono qualche posizione ma restano nella parte alta della classifica. Debuttano invece questa settimana il beat 'em up musicale Dead as Disco e Conan Exiles Enhanced.
Di seguito la top 10 di Steam del 5 - 12 maggio:
- Forza Horizon 6
- Subnautica 2
- Diablo 4
- Gamble With Your Friends
- Far Far West
- Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Dead as Disco
- Windrose
- Conan Exiles Enhanced
- Baldur's Gate 3
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.