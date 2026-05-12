Forza Horizon 6 e Subnautica 2 sono in testa alla classifica Steam prima ancora del lancio

Come ogni martedì pomeriggio è arrivata la classifica settimanale di Steam. Una top 10 che guarda già al futuro, visto che in vetta troviamo due titoli molto attesi in uscita la prossima settimana: Forza Horizon 6 al primo posto, seguito dall'accesso anticipato di Subnautica 2 in seconda posizione.

Il loro piazzamento è facilmente spiegato dai preordini. Il nuovo capitolo di Playground Games è da mesi stabilmente nelle zone alte della classifica dei più venduti su Steam, mentre i preordini di Subnautica 2 sono stati aperti solo ieri, ma hanno evidentemente ingranato subito la quinta.