Annunciato Nailcrown, nuovo boomer shooter fantasy dark di Bohemia Interactive e Destructive Creations

Bohemia Interactive, studio noto per la serie ArmA e per il survival DayZ, e Destructive Creations, cui dobbiamo tra gli altri l'RTS Ancestors Legacy e il brutale e controverso action Hatred, hanno presentato ufficialmente Nailcrown, un nuovo sparatutto in prima persona che guarda ai classici del genere con un gameplay veloce e brutale.
Ambientato in un mondo dark fantasy, Nailcrown metterà i giocatori contro creature come ghoul, minotauri e troll all'interno di scenari descritti come veri e propri "inferni", affrontabili sia in solitaria sia in cooperativa.
Secondo la descrizione pubblicata sulla pagina Steam ufficiale, Nailcrown offrirà "sparatorie ad alta velocità, combattimenti corpo a corpo brutali e un sistema dinamico di gore", con particolare attenzione al ritmo dell'azione e all'impatto visivo degli scontri.
L'arsenale comprenderà armi classiche degli FPS come nailgun e shotgun, alcune delle quali in odor di Painkiller come l'Impaler alimentato dai fulmini. Sarà inoltre possibile affrontare i nemici anche in combattimenti ravvicinati, utilizzando spade o martelli da guerra.
I livelli saranno pieni di segreti da trovare, santuari dedicati al potenziamento del personaggio e upgrade per rendere le armi ancora più letali.
Sul fronte narrativo, Nailcrown proporrà una campagna ambientata in un mondo medievale da incubo, in cui il protagonista agirà al servizio di un negromante dai fini poco chiari. L'avventura porterà i giocatori attraverso dungeon, castelli fortificati e villaggi infestati.
Oltre alla modalità principale, il gioco includerà anche componenti multiplayer competitive con Deathmatch e Team Deathmatch.
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