Subnautica 2 è preordinabile, è ed è già primo su Steam

Con il lancio in Accesso Anticipato ormai vicino, il team di Subnautica 2 ha pubblicato un breve messaggio rivolto alla community per ringraziare i giocatori del supporto e dell'entusiasmo mostrati nei confronti del nuovo capitolo della serie, aprendo il preacquisto del gioco, che comprende anche la possibilità di precaricare i file prima del lancio, che avverrà il 14 maggio. In questo modo gli utenti potranno accedere al gioco il più rapidamente possibile al momento dell'apertura dei server.

Subito primo

Nel messaggio, il team afferma: "Vogliamo permettervi di entrare in gioco il più velocemente possibile il 14 maggio", invitando inoltre i giocatori a visitare la pagina Steam del titolo per effettuare il preacquisto.

Il mare di Subnautica 2 si sta per riempire

Com'era facile prevedere, considerando che è il gioco più atteso su Steam in questo momento, l'apertura della vendita lo ha fatto schizzare subito al primo posto della classifica globale della piattaforma, subito sopra a Forza Horizon 6, anch'esso ancora in preacquisto, che si preannuncia essere un'altra grande hit del periodo, e a Counter-Strike 2.

Interessante anche il fatto che Subnautica 2 sta trainando le vendite dell'intera serie, con il primo capitolo balzato in settima posizione e Subnautica: Below Zero in dodicesima. Da notare che entrambi godono in questo momento di sconti fortissimi, che consentono di averli per 7,49 euro ciascuno.

A questo punto non resta che attendere il 14 maggio per vedere se Subnautica 2 farà i numersi enormi che si sospettano, anche a livello di picchi di giocatori contemporanei.