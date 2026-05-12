Il case Nox Xtreme è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo il costo del case Nox Xtreme: lo sconto attivo è del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 56,68€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Il NOX Xtreme è un case per PC che unisce eleganza e prestazioni in un design moderno e raffinato. Il suo stile minimalista è arricchito da dettagli in legno che donano un tocco distintivo e ricercato.
Il pannello frontale e quello superiore sono realizzati con una struttura a griglia che favorisce un flusso d'aria ottimale, mentre i lati in vetro temperato permettono di mettere in mostra l'hardware e l'illuminazione interna.
Ulteriori dettagli sul case
Pensato per configurazioni di fascia alta, il NOX Xtreme offre uno spazio interno estremamente versatile. È possibile installare fino a 10 ventole, garantendo un raffreddamento eccellente anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, il case viene fornito con tre ventole da 140 mm già preinstallate, assicurando fin da subito prestazioni termiche elevate e un funzionamento efficiente.
La compatibilità con schede grafiche lunghe fino a 410 mm consente di ospitare i modelli più potenti sul mercato. Sul pannello frontale sono presenti porte USB 3.0 e USB Type-C, per collegare rapidamente periferiche e dispositivi di ultima generazione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.