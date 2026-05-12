Il case Nox Xtreme è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo il costo del case Nox Xtreme: lo sconto attivo è del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 56,68€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Il NOX Xtreme è un case per PC che unisce eleganza e prestazioni in un design moderno e raffinato. Il suo stile minimalista è arricchito da dettagli in legno che donano un tocco distintivo e ricercato.

Il pannello frontale e quello superiore sono realizzati con una struttura a griglia che favorisce un flusso d'aria ottimale, mentre i lati in vetro temperato permettono di mettere in mostra l'hardware e l'illuminazione interna.