Blade Runner 2099 si mostra in un nuovo trailer ufficiale con Michelle Yeoh e Hunter Schafer

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Blade Runner 2099 in occasione del New York Comic-Con, che mostra nuove scene inedite e le due protagoniste della serie.

Dal New York Comic-Con arriva un nuovo trailer per Blade Runner 2099, nuova serie basata sul celebre franchise cinematografico che ci mostrerà nuovi aspetti del suo mondo fantascientifico con Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Considerando che la data di uscita su Prime Video si avvicina, fissata per il 25 novembre, la produzione ha approfittato del grande evento newyorchese dedicato a cinema, fumetti e serie TV per pubblicare questo nuovo trailer, che mostra qualche scena inedita della serie e ci consente di conoscere meglio la nuova ambientazione. Nel video vediamo le protagoniste Michelle Yeoh e Hunter Schafer, legate nella storia da un particolare rapporto che assurge un po' a simbolo della complicata coesistenza tra umani e replicanti, ovvero il tema principale dell'intero franchise.

Il nuovo trailer con scene inedite Ambientato 50 anni dopo Blade Runner 2049, il nuovo Blade Runner 2099 è una mini-serie composta da otto episodi che andrà in scena a partire dal 25 novembre su Amazon Prime Video, creata da Silka Luisa e incentrata ovviamente sul materiale originale di Ridley Scott e sul racconto di Philip K. Dick. Il mondo messo in scena dalla nuova serie deriva da una guerra tra umani e replicanti, che ha visto quest'ultima fazione vincere e diventare dunque dominante. Nella Los Angeles del 2099, dunque, i replicanti hanno ormai preso il potere mentre gli umani sono considerati cittadini di seconda classe, e all'interno di questa situazione si inserisce la particolare coppia di protagoniste.