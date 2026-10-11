Blade Runner 2099 si mostra in un nuovo trailer ufficiale con Michelle Yeoh e Hunter Schafer

Dal New York Comic-Con arriva un nuovo trailer per Blade Runner 2099, nuova serie basata sul celebre franchise cinematografico che ci mostrerà nuovi aspetti del suo mondo fantascientifico con Michelle Yeoh e Hunter Schafer.
Considerando che la data di uscita su Prime Video si avvicina, fissata per il 25 novembre, la produzione ha approfittato del grande evento newyorchese dedicato a cinema, fumetti e serie TV per pubblicare questo nuovo trailer, che mostra qualche scena inedita della serie e ci consente di conoscere meglio la nuova ambientazione.
Nel video vediamo le protagoniste Michelle Yeoh e Hunter Schafer, legate nella storia da un particolare rapporto che assurge un po' a simbolo della complicata coesistenza tra umani e replicanti, ovvero il tema principale dell'intero franchise.
Il nuovo trailer con scene inedite
Ambientato 50 anni dopo Blade Runner 2049, il nuovo Blade Runner 2099 è una mini-serie composta da otto episodi che andrà in scena a partire dal 25 novembre su Amazon Prime Video, creata da Silka Luisa e incentrata ovviamente sul materiale originale di Ridley Scott e sul racconto di Philip K. Dick.
Il mondo messo in scena dalla nuova serie deriva da una guerra tra umani e replicanti, che ha visto quest'ultima fazione vincere e diventare dunque dominante.
Nella Los Angeles del 2099, dunque, i replicanti hanno ormai preso il potere mentre gli umani sono considerati cittadini di seconda classe, e all'interno di questa situazione si inserisce la particolare coppia di protagoniste.
La storia di Blade Runner 2099
Olwen (Michelle Yeoh) è una replicante che ha il ruolo di Blade Runner e si avvicina ormai alla fine del suo ciclo vitale, trovandosi nella sua ultima settimana di esistenza, affiancata dalla partner Cora (Hunter Schafer).
Quest'ultima è una sopravvissuta umana che finge però di essere una replicante, e agisce anche lei come Blade Runner cercando di mascherare la sua vera natura, in un rapporto con la partner che risulta sempre più complesso.
Come spiegato da Silka Luisa, la nuova serie mostra un mondo diverso da quello originale di Blade Runner, pur mantenendone intatto lo stile che ha di fatto plasmato l'immaginario cyberpunk: il mondo è dominato dai replicanti, i quali cercano però di trovare una propria ragione di vita dovendo fare i conti con la limitatezza temporale della propria esistenza.
L'annuncio di Blade Runner 2099 è giunto nel 2022, con Ridley Scott alla produzione, e dopo la conferma della data di uscita siamo finalmente vicini al lancio della nuova serie.