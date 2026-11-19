Steam Machine è di nuovo disponibile nel modello da 512 GB: il sistema compatto prodotto da Valve può essere acquistato su Steam ed è prevista una consegna in 3-5 giorni lavorativi, mentre la versione da 2 TB per il momento risulta ancora esaurita.
Stando a quanto riportato sul social X dal leaker Gabe Follower, la lista d'attesa per il modello di Steam Machine con storage da 2 TB "è stata chiusa a causa delle limitazioni nella disponibilità dei componenti."
Dunque è ancora la crisi delle RAM a mordere e influenzare pesantemente il mercato, e in tal senso Valve ha spiegato che i costi della memoria e dello spazio di archiviazione "continuano ad aumentare a livelli senza precedenti" e di questo passo potrebbero determinare un ulteriore rincaro.
Secondo Gabe Follower, "l'azienda non sa ancora quante altre unità sarà in grado di produrre né a quale prezzo", mentre "ulteriori informazioni sulle disponibilità sono attese per gennaio." L'arrivo del nuovo anno segnerà un qualche modo una svolta?
Una crisi che non finirà mai?
SK hynix sostiene che la crisi delle RAM durerà fino al 2030 e gli effetti di questa situazione si sono abbattuti con estrema violenza sul mercato dell'hardware, coinvolgendo sia il mondo PC che quello console e determinando aumenti di prezzo mai visti prima.
Anche Steam Machine è stata vittima della crisi, finendo per essere venduta a un prezzo decisamente più alto del previsto, che ha inevitabilmente influito sul pur ottimo successo di vendite registrato nel corso dei mesi dal set top box.
Guardare al futuro con questo scenario davanti risulta tuttavia complicato per tutti i produttori; specie Sony e Microsoft, che lavorano alla prossima generazione delle loro piattaforme con una grande incognita sulle cifre che verranno richieste agli utenti.