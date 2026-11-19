Steam Machine è di nuovo disponibile nel modello da 512 GB: il sistema compatto prodotto da Valve può essere acquistato su Steam ed è prevista una consegna in 3-5 giorni lavorativi, mentre la versione da 2 TB per il momento risulta ancora esaurita.

Stando a quanto riportato sul social X dal leaker Gabe Follower, la lista d'attesa per il modello di Steam Machine con storage da 2 TB "è stata chiusa a causa delle limitazioni nella disponibilità dei componenti."

Dunque è ancora la crisi delle RAM a mordere e influenzare pesantemente il mercato, e in tal senso Valve ha spiegato che i costi della memoria e dello spazio di archiviazione "continuano ad aumentare a livelli senza precedenti" e di questo passo potrebbero determinare un ulteriore rincaro.

Secondo Gabe Follower, "l'azienda non sa ancora quante altre unità sarà in grado di produrre né a quale prezzo", mentre "ulteriori informazioni sulle disponibilità sono attese per gennaio." L'arrivo del nuovo anno segnerà un qualche modo una svolta?