Per Valve, la crisi della memoria non mostra segnali di miglioramento e i prezzi continueranno a salire

Nel corso di un'intervista concessa a Bloomberg, l'ingegnere Yazan Aldehayyat ha spiegato che, dal punto di vista dell'azienda, le difficoltà stanno addirittura aumentando : "Onestamente, la situazione continua a peggiorare. Per chi non ne fosse a conoscenza, ciò che i consumatori vedono oggi sugli scaffali dei negozi riflette quello che osserviamo nelle forniture all'ingrosso con un ritardo di almeno tre-sei mesi."

Valve ha espresso un giudizio poco incoraggiante sull'attuale situazione del mercato della RAM , sostenendo che la crisi delle forniture è tutt'altro che conclusa e che gli utenti potrebbero vedere ulteriori rincari nei prossimi mesi.

Al peggio non c'è mai fine

La dichiarazione si inserisce in un contesto già segnato dalle previsioni degli analisti, che indicano un aumento dei prezzi delle memorie fino al 2027, senza una possibile inversione di tendenza prima del 2028. La crescente domanda generata dall'intelligenza artificiale continua infatti ad assorbire grandi quantità di componenti come memorie, SSD e schede grafiche, contribuendo a mantenere elevati i costi dell'hardware.

Valve ha inoltre spiegato come questa situazione abbia influenzato la produzione della Steam Machine. L'ingegnere Pierre-Loup Griffais ha confermato che la disponibilità delle memorie rappresenta il principale limite produttivo: "Stiamo costruendo tutto ciò che possiamo. Siamo limitati dalla disponibilità di memoria, senza dubbio."

L'azienda non ha fornito dati sulle unità prodotte o vendute, sottolineando però che il successo della Steam Machine non viene valutato esclusivamente in base ai numeri di vendita. L'obiettivo è offrire un'alternativa valida per il gaming PC open source da salotto. Secondo Aldehayyat, "Riteniamo che la Steam Machine sia un ottimo modo per risolvere un problema reale che molti utenti hanno. Se questa convinzione si dimostrerà corretta, per noi sarà un successo."

Nonostante le difficoltà nella catena di approvvigionamento, Valve ha assicurato che i propri piani non cambieranno. Griffais ha infatti dichiarato: "Gli utenti stanno ricevendo le loro Steam Machine. Per gran parte dell'esperienza il lavoro inizia proprio da lì, e continueremo a svilupparla per molti anni." Nel corso dell'intervista, Valve ha affrontato anche il tema del software, spiegando di non aver mai preso seriamente in considerazione la realizzazione di un titolo esclusivo per Steam Machine. La filosofia dell'azienda è infatti quella di fare affidamento sull'intero catalogo PC disponibile su Steam, considerandolo il vero punto di forza della piattaforma piuttosto che una singola esclusiva di lancio.