Dragon Ball Super: Beerus ha un periodo d'uscita e sarà anche su Netflix: trailer ufficiale

Anche Dragon Ball Super avrà la sua versione remake con Dragon Ball Super: Beerus, che nel frattempo ha trovato una casa su Netflix, almeno in alcuni paesi, con un periodo di uscita definito e anche un trailer ufficiale.
Si tratta del rifacimento dell'anime di Dragon Ball Super con alcune revisioni applicate alla storia, agli eventi e ai personaggi, ma senza sconvolgere la narrazione originale in linea di massima: si tratta soprattutto di un aggiornamento grafico ed estetico della serie elaborata da Kimitoshi Chioka, Toyotaro e altri sulla base dei personaggi e del mondo creato da Akira Toriyama.
Il nuovo trailer è visibile qui sotto e conferma che l'avvio della trasmissione di Dragon Ball Super: Beerus è previsto per ottobre in Giappone e in data ancora da precisare su Netflix per quanto riguarda i mercati internazionali.
Informazioni in arrivo per quanto riguarda l'uscita occidentale
In Giappone, Dragon Ball Super: Beerus inizierà l'11 ottobre, con gli episodi che verranno trasmessi su Fuji TV e Prime Video Japan, mentre la distribuzione internazionale al momento è affidata a Netflix, ma non sappiamo ancora precisamente quali paesi copra questo accordo.
In effetti, cercando "Dragon Ball: Beerus" nel catalogo di Netflix anche in Italia compare una corrispondenza, sebbene ancora senza alcuna informazione, dunque è probabile che l'anime venga trasmesso anche dalle nostre parti in streaming su Netflix.
Dragon Ball Super, già trasmesso in Italia, racconta la storia di Goku e dei vari altri personaggi come seguito diretto di Dragon Ball Z, quattro anni dopo la sconfitta di Majin Buu, evento che concludeva la serie originale di Toriyama.
Beerus dovrebbe raccontare, con alcune variazioni, i primi tre archi narrativi di Super e i primi due lungometraggi della serie, con l'arrivo del Dio della Distruzione che dà il nome a questa nuova versione dell'anime.
Secondo informazioni non ufficiali, Dragon Ball Super: Beerus dovrebbe essere composto da 19 episodi, ma stranamente continuano a mancare informazioni fondamentali, comprese quelle relative all'uscita internazionale.
Sappiamo che dovrebbe essere disponibile anche su Crunchyroll, con l'anime che verrà mostrato in anteprima durante il New York Comic Con l'8 ottobre, e probabilmente in tale data verranno fornite ulteriori informazioni sul lancio occidentale della serie.