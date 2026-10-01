Dragon Ball Super: Beerus ha un periodo d'uscita e sarà anche su Netflix: trailer ufficiale

Anche Dragon Ball Super avrà la sua versione remake con Dragon Ball Super: Beerus, che nel frattempo ha trovato una casa su Netflix, almeno in alcuni paesi, con un periodo di uscita definito e anche un trailer ufficiale.

Si tratta del rifacimento dell'anime di Dragon Ball Super con alcune revisioni applicate alla storia, agli eventi e ai personaggi, ma senza sconvolgere la narrazione originale in linea di massima: si tratta soprattutto di un aggiornamento grafico ed estetico della serie elaborata da Kimitoshi Chioka, Toyotaro e altri sulla base dei personaggi e del mondo creato da Akira Toriyama.

Il nuovo trailer è visibile qui sotto e conferma che l'avvio della trasmissione di Dragon Ball Super: Beerus è previsto per ottobre in Giappone e in data ancora da precisare su Netflix per quanto riguarda i mercati internazionali.