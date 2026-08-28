Gli italiani pagano (in pochi) solo per sport e streaming, non per gaming e news: la classifica europea

Il divario dell’Italia con l’Europa

La metodologia è importante anche per interpretare correttamente le percentuali. Il 20% viene infatti calcolato sul numero di utenti internet, cioè sulle persone che si sono collegate alla rete nei tre mesi precedenti l'intervista. Eurostat pubblica però anche il dato calcolato sull'intera popolazione coinvolta nell'indagine. In questo caso la percentuale italiana scende al 18,1%, contro il 30,7% della media europea.

Il gaming è la categoria di servizi per cui meno persone in Europa pagano un abbonamento

Il quadro diventa ancora più distante quando si guarda agli abbonamenti per l'informazione digitale. Soltanto il 2,8% degli utenti internet italiani aveva pagato un abbonamento a un sito di notizie, a un quotidiano online o a una rivista digitale. La media europea è del 7,2%, oltre il doppio rispetto al dato italiano.

Tra i 27 Stati membri, la Svezia registra la percentuale più alta, pari al 24,9%. Fa ancora meglio la Norvegia, con il 39,8%, anche se il Paese non fa parte dell'Unione europea e partecipa alla rilevazione in quanto membro dello Spazio economico europeo. L'Italia si trova invece davanti soltanto a Bulgaria, Polonia, Slovenia e Grecia.

Il dettaglio della classifica per abbonamenti streaming per film, serie o sport

Interessante anche il dato relativo agli abbonamenti per il cloud gaming: in Europa si abbona al gaming solo il 6,1% degli utenti tra 16 e 74 anni che avevano utilizzato internet nei tre mesi precedenti alla rilevazione, con l'Italia che finisce sotto la media anche in questo parametro. Parliamo in questo caso del 3,9%: va quindi un po' meglio rispetto che con l'informazione, ma siamo più vicini a Paesi dell'Est Europa che a Germania, Francia e Spagna (che superano il 6%) o i Paesi scandinavi, che si avvicinano al 9%, con la Norvegia che supera addirittura il 12%.

E voi in quale categoria rientrate? Pagate solo per lo sport e le serie, oppure avete abbonamenti anche per cloud gaming e news?